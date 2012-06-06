Владивостокцы узнают, куда "ушли" их деньги

6 мая чиновники отчитаются перед горожанами об исполнении бюджета за 2009 год.

Как сообщает корреспондент РИА "Дейта", 20 апреля на внеочередном заседании Дума г. Владивостока назначила публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2009 год на 6 мая 2010 года. Слушания пройдут в 16.00 в зале заседаний администрации по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 20.

Предложения и замечания по вопросам, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях, заявки на участие принимаются до 30 апреля 2010 года по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д.3, каб.101, общий отдел.

"Золотой Рог".

