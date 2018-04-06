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Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
06 Апреля 2018, 10:09 | Владивосток
Глава Владивостока Виталий Веркеенко подписал распоряжения о назначении новых руководителей структур администрации города.
Так, Александр Николаевич Юров назначен руководителем управления по вопросам топливно-энергетического комплекса. Помощником главы города назначен Юрий Александрович Быстров, ранее занимавший позицию заместителя генерального директора ГК «Сумотори». В должность руководителя муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» вступил Андрей Николаевич Строкин, также работавший в приморской группе компаний.
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