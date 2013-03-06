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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке намерены построить еще три моста

06 Марта 2013, 11:59 | Владивосток

В этом году во Владивостоке начнутся работы по капитальному ремонту Рудневского моста, по созданию объездной дороги вдоль Амурского залива, будет расширена автотрасса на улице Котельникова, а также отремонтированы и реконструированы десятки городских магистралей. На эти цели планируется выделить более миллиарда рублей.

На заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности депутаты заслушали информацию о перспективах развития, содержания и ремонта дорожной сети Владивостока. Перед парламентариями с докладом выступил начальник управление содержания жилищного фонда и городских территорий городской администрации Леонид Вильчинский.

В 2013 году дорожное хозяйство краевого центра получит около 1 миллиард 313 миллионов рублей. На реконструкцию автодорог будет направлено более 140 млн рублей, на ремонт – 512 млн рублей, на содержание - 578 млн рублей, на установку и обслуживание элементов обустройства дорог – 82 млн рублей.

С наступлением весны начнутся дорожные работы на участке "Снеговая – Горностай". Планируется реконструкция улиц Днепровской, Вострецова, Печерской. Будут выполнены ремонтные работы в центре города – на 1-й Морской, Адмирала Захарова, Посьетской, Бестужева. В зоне отдыха - на мысе Токаревского полностью заасфальтируют дорогу, ведущую к морю. На улице Светланской будут продолжены работы по демонтажу трамвайных путей.

Как сообщил Леонид Вильчинский, в 2013 году начнутся работы по реконструкции объездной дороги вдоль Амурского залива. Сейчас готовится документация для создания этой автотрассы.

Также будет проведена реконструкция транспортной развязки на стыке улиц Фирсова и Чапаева. Пройдет капитальный ремонт участка "Борисенко – Патрокл". Будет проведена реконструкция улицы Котельникова. Автомобильную дорогу расширят до четырех полос. Реконструируют также улицы Фадеева, Борисенко, Спортивная. Кроме того, будет проведен ремонт Шуйской и Енисейской.

В этом году начнутся работы по ремонту моста на улице Руднева, который долгое время считается аварийным. В планах – строительство еще одного мостового перехода параллельно действующему. Кроме того, планируется строительство двух небольших мостов по улице Бородинской.

После доклада о перспективах развития, содержания и ремонта дорожной сети Владивостока у парламентариев возникли вопросы.

Депутат Дмитрий Новиков поинтересовался, какова возможность получения федерального финансирования на ремонт и строительство новых дорог во Владивостоке. По словам Леонида Вильчинского, планы по реконструкции городских автотрасс были представлены в правительство России, поэтому есть вероятность получения дополнительных поступлений, кроме использования муниципальных и краевых средств.

Депутат Алексей Козицкий сказал о необходимости восстановления троллейбусного движения в пригороде Владивостока. Как заверил Леонид Вильчинский, движение троллейбусов до санции "Чайка" возобновится уже в нынешнем году. В дальнейшем планируется продлить маршрут до станции "Спутник", где сейчас заканчивается строительство спортивно-концертного комплекса.

"Для Владивостока несколько сотен километров автодорог – это много, - сказал депутат Сергей Ищенко. - Но и сумма, которая выделена на реконструкцию и строительство дорог краевого центра, также весьма внушительная. Я надеюсь, что на эти деньги можно будет отремонтировать многие дороги Владивостока, и горожане останутся довольны проведением ремонтных работ".

Справка «ЗР»

Сеть дорог Владивостокского городского округа составляет около 700 километров. 52 % автотрасс имеют асфальтобетонное покрытие, 40 % – грунтовое, около 8 % - гравийно-щебеночное.

ZRPRESS.RU. Владивосток.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: проекты  ЗС ПК  бюджет  дороги владивостока  депутаты 



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Комментарии

  • ДедЛемур14:39, 06.03.2013#

    Так ОБЕЩАЮТ или ПЛАНИРУЮТ?

  • Псевдоним17:45, 06.03.2013#

    Скоро выборы, поэтому обещания как минимум удвоются. Приплетут мост на Песчанный, мост в Большой Камень. С Русского на Попов. С Попова на Рейнике и Славянку. И тд.

  • Псевдоним18:28, 06.03.2013#

    Сделайте развязки на Чуркине! Доведите до ума то, что уже накуралесили.

  • яов19:03, 06.03.2013#

    каждый год делают на борисенко дорогу, тратятся несколько десятков миллионов на это. . . даайте мне одному 120тыс руб в месяц и претензий к дороге на борисенко ни у кого не возникнет !!

  • Карбофос09:27, 08.03.2013#

    А как же РосПил?

  • Псевдоним21:54, 06.03.2013#

    дорогу на нейбута 10, 10а, 12, ватутина 2 в каком году асфальтировали, а тратуара как небыло так и нет, засыпали камнями, это было как раз перед выборами, а народ вынужден ходить по проезжей части до поры до времени пока кого нибудь не задавят. я живу здесь 8 лет только в этом году фанари установили в доль дороги видать тоже перед выборами.

  • Псевдоним23:59, 06.03.2013#

    Где стыкуются улицы Фирсова и Чапаева? Ура построят многоуровневую эстакаду от магнитогорской до ост. Фирсова?

  • Псевдоним09:37, 08.03.2013#

    очень прошу! не стройте мосты и дорог по которым вы с лихой прохватите потом с президентом нашей раздолбанной федерации! Сделайти доброе дело! Постройте ливневки по всему городу с каждой стороны проезжей части! Дороги которые ведут к домам города, от района к району просто уже это не дороги. что смеяться?? а ?? ямы глубиной 40 см это как понимать? На некрасовской вчера 5 машин колеса по просирали! На подъеме к улице Сабанеева Яма! позавчера там друг погнул диск и пробил колесо на джипе! От 3й рабочей и по самое инструментальное кольцо едешь уже напрямик, так как обруливать некуда! в маршрутке едешь головой допрыгиваешь до потолка! Это что за езда?? что газели по мягче нельзя было сделать ?? Падлы проклятые!

  • Псевдоним09:37, 08.03.2013#

    очень прошу! не стройте мосты и дорог по которым вы с лихой прохватите потом с президентом нашей раздолбанной федерации! Сделайти доброе дело! Постройте ливневки по всему городу с каждой стороны проезжей части! Дороги которые ведут к домам города, от района к району просто уже это не дороги. что смеяться?? а ?? ямы глубиной 40 см это как понимать? На некрасовской вчера 5 машин колеса по просирали! На подъеме к улице Сабанеева Яма! позавчера там друг погнул диск и пробил колесо на джипе! От 3й рабочей и по самое инструментальное кольцо едешь уже напрямик, так как обруливать некуда! в маршрутке едешь головой допрыгиваешь до потолка! Это что за езда?? что газели по мягче нельзя было сделать ?? Падлы проклятые!

  • Псевдоним09:44, 08.03.2013#

    Про стык улиц Чапаева и Фирсова - ЗАЧООООТ!!!!!

  • Псевдоним09:48, 08.03.2013#

    дороги лучше сделайте . дороги все убиты.

  • Иван`ов10:10, 08.03.2013#

    Где в статье три моста, указанные в заголовке?

  • Псевдоним10:26, 08.03.2013#

    Да эти бы хоть в нормальный!! вид привели !!!!

  • Псевдоним17:16, 10.03.2013#

    Пробки возвращаются. )

  • Смешной17:18, 10.03.2013#

    г-н Вильчинский напомник мне Остапа Бендера с ег Нью Васюками. Это хорошо что троллейбус уже в этом году пойдет до 'Чайки", только мне любопытно где он там будет разворачиваться? Ну про развязку Чапаева с Фирсова тоже улыбнулся.

  • 4хххх17:20, 10.03.2013#

    больше строек - больше откатов

  • МЕСТНЫЙ17:41, 10.03.2013#

    Братцы менять надо власть, хуже уже не будет.

  • приморец17:55, 10.03.2013#

    И чем же в таком случае отличается Владивосток от москвы??Разницей в расстояниях там от России а здесь от Приморья?

  • Псевдоним20:18, 10.03.2013#

    На строительство и содержание чего там миллионы выделяют? их каждый год выделяют, и где же они?

  • Псевдоним14:17, 11.03.2013#

    Где где. . . Утекли с растаявшим асфальтом, льдом и снегом.

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