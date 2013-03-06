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Во Владивостоке намерены построить еще три моста
В этом году во Владивостоке начнутся работы по капитальному ремонту Рудневского моста, по созданию объездной дороги вдоль Амурского залива, будет расширена автотрасса на улице Котельникова, а также отремонтированы и реконструированы десятки городских магистралей. На эти цели планируется выделить более миллиарда рублей.
На заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности депутаты заслушали информацию о перспективах развития, содержания и ремонта дорожной сети Владивостока. Перед парламентариями с докладом выступил начальник управление содержания жилищного фонда и городских территорий городской администрации Леонид Вильчинский.
В 2013 году дорожное хозяйство краевого центра получит около 1 миллиард 313 миллионов рублей. На реконструкцию автодорог будет направлено более 140 млн рублей, на ремонт – 512 млн рублей, на содержание - 578 млн рублей, на установку и обслуживание элементов обустройства дорог – 82 млн рублей.
С наступлением весны начнутся дорожные работы на участке "Снеговая – Горностай". Планируется реконструкция улиц Днепровской, Вострецова, Печерской. Будут выполнены ремонтные работы в центре города – на 1-й Морской, Адмирала Захарова, Посьетской, Бестужева. В зоне отдыха - на мысе Токаревского полностью заасфальтируют дорогу, ведущую к морю. На улице Светланской будут продолжены работы по демонтажу трамвайных путей.
Как сообщил Леонид Вильчинский, в 2013 году начнутся работы по реконструкции объездной дороги вдоль Амурского залива. Сейчас готовится документация для создания этой автотрассы.
Также будет проведена реконструкция транспортной развязки на стыке улиц Фирсова и Чапаева. Пройдет капитальный ремонт участка "Борисенко – Патрокл". Будет проведена реконструкция улицы Котельникова. Автомобильную дорогу расширят до четырех полос. Реконструируют также улицы Фадеева, Борисенко, Спортивная. Кроме того, будет проведен ремонт Шуйской и Енисейской.
В этом году начнутся работы по ремонту моста на улице Руднева, который долгое время считается аварийным. В планах – строительство еще одного мостового перехода параллельно действующему. Кроме того, планируется строительство двух небольших мостов по улице Бородинской.
После доклада о перспективах развития, содержания и ремонта дорожной сети Владивостока у парламентариев возникли вопросы.
Депутат Дмитрий Новиков поинтересовался, какова возможность получения федерального финансирования на ремонт и строительство новых дорог во Владивостоке. По словам Леонида Вильчинского, планы по реконструкции городских автотрасс были представлены в правительство России, поэтому есть вероятность получения дополнительных поступлений, кроме использования муниципальных и краевых средств.
Депутат Алексей Козицкий сказал о необходимости восстановления троллейбусного движения в пригороде Владивостока. Как заверил Леонид Вильчинский, движение троллейбусов до санции "Чайка" возобновится уже в нынешнем году. В дальнейшем планируется продлить маршрут до станции "Спутник", где сейчас заканчивается строительство спортивно-концертного комплекса.
"Для Владивостока несколько сотен километров автодорог – это много, - сказал депутат Сергей Ищенко. - Но и сумма, которая выделена на реконструкцию и строительство дорог краевого центра, также весьма внушительная. Я надеюсь, что на эти деньги можно будет отремонтировать многие дороги Владивостока, и горожане останутся довольны проведением ремонтных работ".
Справка «ЗР»
Сеть дорог Владивостокского городского округа составляет около 700 километров. 52 % автотрасс имеют асфальтобетонное покрытие, 40 % – грунтовое, около 8 % - гравийно-щебеночное.
ZRPRESS.RU. Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним21:54, 06.03.2013#
дорогу на нейбута 10, 10а, 12, ватутина 2 в каком году асфальтировали, а тратуара как небыло так и нет, засыпали камнями, это было как раз перед выборами, а народ вынужден ходить по проезжей части до поры до времени пока кого нибудь не задавят. я живу здесь 8 лет только в этом году фанари установили в доль дороги видать тоже перед выборами.
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Псевдоним09:37, 08.03.2013#
очень прошу! не стройте мосты и дорог по которым вы с лихой прохватите потом с президентом нашей раздолбанной федерации! Сделайти доброе дело! Постройте ливневки по всему городу с каждой стороны проезжей части! Дороги которые ведут к домам города, от района к району просто уже это не дороги. что смеяться?? а ?? ямы глубиной 40 см это как понимать? На некрасовской вчера 5 машин колеса по просирали! На подъеме к улице Сабанеева Яма! позавчера там друг погнул диск и пробил колесо на джипе! От 3й рабочей и по самое инструментальное кольцо едешь уже напрямик, так как обруливать некуда! в маршрутке едешь головой допрыгиваешь до потолка! Это что за езда?? что газели по мягче нельзя было сделать ?? Падлы проклятые!
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Псевдоним09:37, 08.03.2013#
очень прошу! не стройте мосты и дорог по которым вы с лихой прохватите потом с президентом нашей раздолбанной федерации! Сделайти доброе дело! Постройте ливневки по всему городу с каждой стороны проезжей части! Дороги которые ведут к домам города, от района к району просто уже это не дороги. что смеяться?? а ?? ямы глубиной 40 см это как понимать? На некрасовской вчера 5 машин колеса по просирали! На подъеме к улице Сабанеева Яма! позавчера там друг погнул диск и пробил колесо на джипе! От 3й рабочей и по самое инструментальное кольцо едешь уже напрямик, так как обруливать некуда! в маршрутке едешь головой допрыгиваешь до потолка! Это что за езда?? что газели по мягче нельзя было сделать ?? Падлы проклятые!
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