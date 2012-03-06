Приморцев раздражают издержки неконтролируемой миграции

Начать придется с вывода. Поставленная задача освободить к августу Владивосток от закончивших работу гастарбайтеров и нелегальных мигрантов на практике невыполнима - механизма нет.

Тут читатель должен спросить: «А кто такую команду дал»? Письменного распоряжения нет, но «ЗР» точно известно, есть такая команда, о которой знают и в краевом управлении ФМС, и в правоохранительных органах, известно это и работодателям, использующим труд иностранных граждан. Но простой вопрос журналиста: «Каким образом и куда будем девать незаконно находящихся на территории края иностранцев?» ответа не имеет. Не знает никто! Понятно, что с острова Русского – места проведения саммита АТЭС - всех «лишних» вывезут. И куда денут?

В УВД говорят, что это не полиции забота. Нет, конечно, если иностранец совершит правонарушение, им будут заниматься. Будут участвовать в рейдах, организованных УФМС по выявлению нелегальных мигрантов. А так, вывозить их из края, мол, - не их забота.

В «Дальневосточной Дирекции Минрегиона» считают, что забота об отправке на родину приглашенных иностранных рабочих касается тех, кто их пригласил, работодателя то есть. Но, шепнули на ухо, есть большое подозрение, что главный работодатель с этой обязанности «хочет соскочить».

В контексте обозначенной проблемы иностранная (легальная и нелегальная) рабочая сила грубо делится на мигрантов из дальнего и мигрантов из ближнего зарубежья. Под ближним понимаем страны СНГ, хоть они по отношению к Приморью далеко, под дальним – страны АТР, хоть они и рядом. Так вот приезжающие из КНР, КНДР, Вьетнама рабочие не создают никаких проблем, в том числе миграционной службе. Они въезжают по визе, у них есть принимающая сторона, есть работодатель, со всех сторон обложенный нормами закона, нарушив которые, тут же заплатит штраф. Это управляемая миграция. Эти отработали, получили свое, уехали.

Неуправляемая – приезжие из СНГ. Все просто: по либеральному российскому миграционному законодательству жители стран СНГ могут въезжать на территорию России без виз, без приглашений, не зная, где будут работать, - словом, просто по желанию. Этот бесконтрольный въезд играет злую шутку с ними – они скрываются от полиции, миграционной службы, становятся жертвами недобросовестных работодателей. Например, не так давно на одном из совещаний врио начальника приморского УФМС Эвелина ГОНТОВА сказала, что по данным на 31 января 2012 года в Приморском крае количество находящихся граждан Узбекистана впервые превысило количество граждан КНР. Если уж совсем точно: граждан Узбекистана зарегистрировано 36,8% от общего количества иностранцев, граждан КНР – 26%.

- Страшно не само по себе количество, а бесконтрольное количество, - говорит Денис ДЕГА, глава фонда правовой поддержки мигрантов. Он кстати, тоже не знает, каким образом будут выдворяться нелегальные мигранты и закончившие работу гастарбайтеры.

В 2011 году в Приморье квота на мигрантов из стран СНГ составляла 4,8 тыс. человек и закончилась в апреле, но они все ехали и ехали благодаря противоречию в миграционном законодательстве: закончилась квота на приглашенную рабсилу с гарантированным рабочим местом, но можно же въехать просто так. В нынешнем году квота определена в 3005 человек (умиляет эта точность до пяти единиц) и она, вероятно, закончится в марте. Но можно же въехать из СНГ в РФ по желанию… Работает сарафанное радио. Если, условно, Ахмед хорошо заработал во Владивостоке в прошлом году, поеду-ка я, вдруг и мне повезет. Вот и едут.

- То есть, по идее, нам уже сегодня нужно дать в странах СНГ объявления, чтобы к нам не ехали трудовые мигранты, гарантированных рабочих мест для них нет, - говорит глава Консультативного центра по вопросам миграции Сергей ПУШКАРЕВ. – Но они едут, покупают патент, по которому можно работать только у физических лиц. Но работают они с патентом в тех же управляющих компаниях дворниками, что запрещено. Кстати, за патент, который законно легализует пребывание иностранца на территории РФ, нужно платить регулярно, его же покупают только один раз.

Очень четко охарактеризовал въезжающих из стран СНГ трудовых мигрантов муфтий по ДФО от духовного управления мусульман Азиатской части России имам АБДУЛЛА: «Квалифицированные рабочие - люди богобоязненные, с духовным образованием - у себя на родине востребованы, они не безработные, они и там нормально живут. А сюда приезжают чернорабочие, люди, далекие от исламских принципов. Многие из них не молятся, пьют водку, занимаются блудом. А в глазах окружающих они предстают носителями идеологии ислама».

Есть ли смысл тратить силы и средства для адаптации в российское общество этой категории граждан и нужно ли это им самим? Отношение к ним должно быть однозначным: отработал – заработал – и уехал.

А если он не хочет уезжать? Единственный способ, который назвали «ЗР» и коим надеются очистить летом Владивосток от нелегальных (или ставших таковыми) мигрантов, - объяснение, убеждение, то есть втолковывание, что нет для них более фронта работ во Владивостоке. Кто думает, что подей- ствует, – поднимите руки.

Ольга ЖУРМАН, "Золотой Рог".