Дальневосточный информационный ресурс: "Журналисты усомнились в Президенте"

Портал «Сопки» проанализировал реакцию медийного сообщества Приморья на желание одного из владивостокских активистов стать мэром города

Дальневосточный информационный ресурс «Сопки» опубликовал материал о предвыборной ситуации во Владивостоке, где стартовал городской конкурс, а фактически его можно назвать полноценной кампанией, по выборам нового мэра дальневосточной столицы. Приводим материал с незначительными сокращениями.

Журналисты усомнились в Президенте

Кандидат в мэры Владивостока Сергей Мильвит был осмеян в социальных сетях

В каждом городе, наверное, есть люди, своей нетрадиционной социальной активностью заслужившие звание «городских сумасшедших».

Есть такой и во Владивостоке. Зовут его Сергей Мильвит. Классический общественник-многостаночник. Солист-вокалист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Член региональной общественной палаты. Борец за все хорошее против всего плохого. Попутно к месту и не к месту именующий себя журналистом. Хотя ещё год назад весь региональный сегмент социальных сетей в голос смеялся над текстами Сергея, по количеству грамматических ошибок сравнимых с диктантом отчисленного за двойки по русскому восьмиклассника.

По информации источников «Сопок», близких к региональной администрации, некогда безызвестного солиста, с переменным успехом боровшегося с полулегальными ночными парковками в микрорайоне для военных «Снеговая Падь», в своё время приметили специалисты внутриполитического блока регионального правительства ещё при губернаторе Миклушевском. Объединив усилия ещё с несколькими такими же «деятелями», Мильвит штурмовал сомнительные стройки, «спасал» городские леса, и постоянно куда-то баллотировался. То в депутаты, то в мэры. Данная активность была легализована в рамках фонда «Горожанин и Гражданин», созданного на деньги ряда дружественных Миклушевском предпринимателей…

За свои общественные «подвиги» Мильвит был поощрён со стороны Миклушевского званием члена общественной палаты. Близкое к бывшему губернатору руководство регионального отделения Союза журналистов также поощрило солиста корочками члена союза. В социальных сетях писали, что, видимо это было сделано авансом либо же за количество писанины в Фейсбуке (Мильвит действительно необычайно плодовит на тексты). Как уже говорилось, в своё время неграмотность «журналиста» стала городским мемом в социальных сетях.

Видимо, оставшись без «грантов» бизнеса, явно добившегося своих политических целей, но набив руку на всяких общественных акциях, Мильвит, по информации экспертов, стал искать заказов на стороне, периодически привлекаясь различными бизнес-группами к выполнению своих заказов. Ведь зарплата солиста военного ансамбля, которую Мильвит декларировал в избиркомах, постоянно куда-то баллотируясь, вряд ли окупит даже затраты на мобильный интернет, как шутят злопыхатели в сети. А в рассказы «общественника», о том, что для оплаты своих акций он берет кредиты, во Владивостоке никто, в общем-то, не верит.

Попытки Мильвита к месту и не к месту выступать и представляться в качестве «журналиста» уже явно раздражают поедставителей профессионального сообщества.

Проникновение общественника на пресс-конференцию Владимира Путина в конце прошлого года, сопровождавшееся сбивчиво-путанным многоминутным вопросом главе государства переполнилось чашу терпения представителей цеха прессы. Социальные сети и страницы СМИ заполнились недоуменными комментариями.

Даже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на волне поднявшегося возмущения коллег-журналистов вынужден был высказаться в том духе, что, к сожалению, иногда под видом журналистов на данные мероприятия приникают различные региональные заинтересанты, которые, вместо качественной журналистской работы, используют президентскую площадку для всего чего только можно, в том числе для непроверенных фактов, но только не для того, для чего все это задумывалось. Региональное сообщество однозначно связало спич Пескова с бестолковым выступлением солиста. Впрочем, от его поездок к Путину хотя бы интернет-мем остался: «Как Президент Президенту».

Вскоре, впрочем, Мильвит вновь подвергся критике профессионального сообщества, граничащей с осмеянием. По информации экспертов, недавно «общественник» получил заказ от одной из бизнес-групп, ранее «кормившихся» возле ряда государственных предприятий, на цикл расследований в отношении одного из бывших депутатов Законодательного Собрания, способствовавших произошедшему в недавнем прошлом отстранению коррумпированных дельцов от государственной кормушки.

Первые попытки новоявленного «расследователя» попробовать силы на новой для себя ниве, вызвали насмешки профессионалов, высказавшихся на странице солиста в одной из социальных сетей.

Андрей Вороной, журналист:

«Перечитал. Это очень непрофессиональное журналистское расследование. Эмоционально, пафосно, малограмотно - в лучших традициях 1-го курса, но даже не журфака, а черт его знает чего... Сергей, я такие материалы, как редактор, даже на доработку не отправлял, а заставлял переписывать - от и до.»

Татьяна Глаголева, журналист:

«По фактуре слабенько. И в целом очень однобоко. Больше на джинсу похоже. Нет ссылок на документы. Нет ни одного комментария экспертов. Короче, вброс. Сережа, кто заказал?»

В отличие от заслуженных мэтров журналистской профессии, некоторым молодым представителям прессы, Мильвит даже нравится.

Марина Соллогуб:

«Сергей, вы такой молодец. Наш местный Навальный, я бы сказала. Выводите чиновников на чистую воду. В прямом и переносном смысле.»

Кроме того, отличный русский язык публикуемых текстов, хорошие фото и видео, смонтированные в довольно качественные ролики, привели наблюдателей к мысли, что, возможно, Мильвит в реальности является лишь фронт-мэном целой группы лиц, разрабатывающих те или иные темы и предоставляющих раскрученной «торпеде» готовый материал.

Так это или не так, «Сопки» намерены выяснить в ближайшее время.