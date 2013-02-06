Владимир Миклушевский сохраняет позиции сильного влияния в рейтинге глав субъектов РФ

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сохраняет позицию в разделе «сильное влияние» рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации, по версии «Независимой газеты». По итогам января 2013 года глава Приморья занял 25-е место из 83.

В разделе «сильного влияния» среди губернаторов Дальневосточного округа также присутствуют губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин (31-е место) и глава Сахалинской области Александр Хорошавин (44-е место).

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, проводится методом закрытого анкетирования с участием политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов. В январе 2013 года в нем приняли участие 10 экспертов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

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Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–83).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.