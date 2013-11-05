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Журналисты АТР договорились засеять общее поле. Информационное

05 Ноября 2013, 23:55 | Владивосток

Пора журналистам Азиатско-Тихоокеанского региона активнее выстраивать единое информационное поле. К такому выводу пришли участники международной встречи, которая прошла в завершение 18-го саммита стран Северо-Востока Азии во Владивостоке, где главным событием были переговоры губернаторов северных провинций.

Региональные журналисты прибыли во Владивосток в составе своих делегаций из северных провинций Китая (Цзилинь), Южной Кореи (Квангтон) и Японии (Тоттори). По инициативе Общественного экспертного совета по информационной политике Приморского края на его внеочередное заседание и были приглашены редактор газеты «Нихонкай Симбурн» из префектуры Тоттори (Япония) Танака КИМИНАРИ и редактор отдела политики газеты «Кангвон Ильбо» провиниции Кангвон (Корея) Ким Сог МАН.

Как выяснилось, между двумя региональными издательствами уже существует договор об информационном обмене. Этот опыт и проблемы, в частности языковые, обсудили с коллегами приморские журналисты. Кстати, именно туристические потоки заставили газеты двух провинций, связанных паромной переправой, наладить информационный мост. А если учесть, что паромная переправа «Донхэ - Сакаиминато» имеет и третью точку – Владивосток, то приморским журналистам надо шире использовать спрос на событийную информацию от туристических соседей и бизнес-партнеров.

По предложению члена Экспертного совета, директора ИА «ПримаМедиа» Виктора СУХАНОВА, решено сделать журналистские встречи на региональном уровне ежегодными. Тем более передвигаться по региону в рамках «четырехугольника» становится все проще. Прибытие в корейскую провинцию Кангвон или во Владивосток паромом разрешает безвизовое посещение в течение двух суток. А 30 октября вступило в силу межправительственное соглашение об упрощении визового режима между Россией и Японией. В первую очередь изменения распространяются на предпринимателей, представителей науки и образования, участников обменов, деятелей культуры и СМИ.

Елена БАРКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Елена Баркова, генеральный директор ИК "Золотой Рог"
Теги: АТР  журналистика 



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