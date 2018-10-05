Стала известна фамилия нового главы Владивостока

Уходящий в отставку Виталий Веркеенко успел обновить руководящий состав мэрии

Пул заместителей главы Владивостока, изрядно поредевший после ухода нескольких представителей команды экс-градоначальника Игоря ПУШКАРЕВА, пополнился новыми людьми. Назначения на посты вице-мэров получили люди, пришедшие работать в муниципальные структуры в 2018 году, а также ранее работавшие чиновники.

Сегодня, 5 октября, глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО подписал распоряжения о назначении четырех заместителей и перераспределил полномочия между вице-мэрами города. Кадровый блок усилен для обеспечения стабильной работы всех подразделений администрации.

Так, Александр ЮРОВ, занимавший позицию начальника управления ТЭК, в статусе вице-мэра продолжит контролировать подготовку города к отопительному сезону, а также будет курировать управление экологии, управление содержания жилищного фонда и управление по учету и распределению жилой площади. Отметим, что Юров работал в мэрии еще при Игоре Пушкареве, в 2017 году несколько месяцев являлся вице-губернатором Приморья, а в нынешнем году вновь вернулся в «серый дом».

Андрей СТРОКИН, возглавлявший Дирекцию по строительству объектов на территории ВГО, будет контролировать работу управления градостроительства и архитектуры, управление муниципальной собственности и управление информационно-программного обеспечения вместо Алексея Литвинова, который уходит в отставку 8 октября. Кроме того, Андрей Строкин будет курировать работу правового блока администрации города.

Советник Виталия Веркеенко, выходец из «Сумотори» Юрий БЫСТРОВ в статусе заместителя главы администрации города будет курировать управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, управление международных отношений и туризма, последнее планируется вывести в самостоятельную структурную единицу администрации, а также делопроизводство и управление по работе с обращениями граждан.

Заместителем главы администрации Владивостока также назначен Михаил МАРКОВ, возглавлявший муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», он будет контролировать работу управления дорог и благоустройства, а также управление наружной рекламы и информации.

Кроме того, Виталий Веркеенко подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности главы Владивостока с 11 октября Сергея ШЕРСТЮКА (на фото) в статусе первого заместителя, в связи со своей отставкой по собственному желанию. Сергей Шерстюк, ранее так же работавший в бизнес-структурах Виталия Веркеенко, пришел в руководство города в 2018 году по приглашению нынешнего мэра.





Напомним, что за последние недели из администрации Владивостока уволились первый заместитель главы Екатерина ХИМИЧ и вице-мэр – начальник управления дорог и благоустройства Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ, а также несколько начальников управлений. Первый вице-мэр Алексей ЛИТВИНОВ уходит в отставку с 8 октября. Кроме того, заявление о сложении полномочий по собственному желанию написал и сам градоначальник. В отставку Виталий Веркеенко уходит с 11 октября, и в этот же день Дума Владивостока может принять решение о начале формирования комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы.