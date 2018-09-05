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Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум" стартует на IV Восточном экономическом форуме

05 Сентября 2018, 09:33 | Владивосток

Проект «НКО ЛАБ» социальной платформы Фонда Росконгресс будет работать на IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. В его рамках будут представлены передовые социальные технологии, которые позволят создать благоприятные условия для жизни людей на Дальнем Востоке России и сформировать основы для устойчивого развития региона в будущем, а также дан старт Всероссийскому конкурсу социальных проектов «Инносоциум».

Платформа «НКО ЛАБ» – эффективное коммуникационное пространство для дискуссий и презентации успешных социальных проектов с участием некоммерческих организаций, представителей власти и социально ориентированного бизнеса.

Повестка «НКО ЛАБ» на ВЭФ-2018 включает вопросы экологии, реализации программ в сфере активного долголетия, демографии, человеческого капитала и экономического потенциала Дальнего Востока, развития социальных коммуникаций в регионе. В частности, вопросы социальной коммуникации будут рассмотрены в ходе панельной сессии «Драйвер изменений в обществе: как настроить эффективные социальные коммуникации» в рамках деловой программы Форума.

Ключевым мероприятием в повестке «НКО ЛАБ» станет презентация Центра развития социальных коммуникаций «Инносоциум» – совместного проекта Фонда Росконгресс и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Также во время ВЭФ-2018 начнется прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум», инициированном Центром. Заявку на участие могут подать студенты вузов, обучающиеся на факультетах коммуникаций, медиа и дизайна. Соревнование проектов будет проводиться по следующим направлениям: здравоохранение, экология, образование, активное долголетие, инклюзивность, женское лидерство, развитие территорий, культура. Задача конкурса – привлечение внимание молодежи к общественным проблемам и стимулирование поиска их решений, развитие навыков разработки и реализации социальных проектов с помощью современных средств коммуникации. Победители конкурса получат денежное вознаграждение и возможность воплотить свои проекты в жизнь.

Кроме того, в рамках конкурса «Инносоциум» будет реализована образовательная программа, в которую включены лекции и мастер-классы от экспертов в сфере коммуникаций.

С программой НКО ЛАБ: Лаборатория социальных инвестиций можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programme/npo-lab/

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: росконгресс  вэф  Инносоциум  владивосток 



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