Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум" стартует на IV Восточном экономическом форуме

Проект «НКО ЛАБ» социальной платформы Фонда Росконгресс будет работать на IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. В его рамках будут представлены передовые социальные технологии, которые позволят создать благоприятные условия для жизни людей на Дальнем Востоке России и сформировать основы для устойчивого развития региона в будущем, а также дан старт Всероссийскому конкурсу социальных проектов «Инносоциум».

Платформа «НКО ЛАБ» – эффективное коммуникационное пространство для дискуссий и презентации успешных социальных проектов с участием некоммерческих организаций, представителей власти и социально ориентированного бизнеса.

Повестка «НКО ЛАБ» на ВЭФ-2018 включает вопросы экологии, реализации программ в сфере активного долголетия, демографии, человеческого капитала и экономического потенциала Дальнего Востока, развития социальных коммуникаций в регионе. В частности, вопросы социальной коммуникации будут рассмотрены в ходе панельной сессии «Драйвер изменений в обществе: как настроить эффективные социальные коммуникации» в рамках деловой программы Форума.

Ключевым мероприятием в повестке «НКО ЛАБ» станет презентация Центра развития социальных коммуникаций «Инносоциум» – совместного проекта Фонда Росконгресс и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Также во время ВЭФ-2018 начнется прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум», инициированном Центром. Заявку на участие могут подать студенты вузов, обучающиеся на факультетах коммуникаций, медиа и дизайна. Соревнование проектов будет проводиться по следующим направлениям: здравоохранение, экология, образование, активное долголетие, инклюзивность, женское лидерство, развитие территорий, культура. Задача конкурса – привлечение внимание молодежи к общественным проблемам и стимулирование поиска их решений, развитие навыков разработки и реализации социальных проектов с помощью современных средств коммуникации. Победители конкурса получат денежное вознаграждение и возможность воплотить свои проекты в жизнь.

Кроме того, в рамках конкурса «Инносоциум» будет реализована образовательная программа, в которую включены лекции и мастер-классы от экспертов в сфере коммуникаций.

С программой НКО ЛАБ: Лаборатория социальных инвестиций можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programme/npo-lab/

Газета "Золотой Рог", Владивосток