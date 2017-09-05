Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
5-8 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Приморский край, где примет участие в работе третьего Восточного экономического форума, сообщается на сайте www.kremlin.ru. Глава государства также проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока, посетит судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне и проведет встречу с Губернатор Приморья Владимиром Миклушевским, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
5 сентября Владимир Путин осмотрит экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона.
6 сентября глава государства проведет заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.
Кроме того, Президент России встретится с представителями зарубежных деловых кругов – участниками ВЭФ-2017. Предполагается обсудить актуальные вопросы предпринимательства в регионе и перспективные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала.
В этот же день состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, который посетит Россию с рабочим визитом.
7 сентября Президент России выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На полях форума также запланировано проведение двусторонних встреч главы России с лидерами Японии и Монголии, в ходе которых состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Кроме того, Владимир Путин, Синдзо Абэ и Халтмаагийн Баттулга примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета «капсулы времени» будущего Дворца единоборств, а затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».
8 сентября Президент России на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.
В ходе поездки глава государства также проведет рабочую встречу с Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для расширения взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и продвижения интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока.
Как ранее отмечал Губернатор Владимир Миклушевский, Приморье готово продемонстрировать свой потенциал как российским, так и иностранным инвесторам. Планируется, что в этом году край подпишет «на полях» ВЭФ не менее 40 проектов. Более того, регион представит больше всего по ДФО историй успеха участникам форума – это 31 проект высокой степени готовности. Самое большое число – в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства.
В этом году ВЭФ пройдет 6-7 сентября на острове Русский.
Новости тематики
- Полпред президента Трутнев приедет во Владивосток
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- Впервые во Владивостоке Третьяковка представит шедевр русской живописи
- Путин пригласил еще одного высокопоставленного гостя на ВЭФ во Владивосток
- Законопроект о Свободном порте Владивостока принят в третьем чтении
- Пункты пропуска во Владивостоке с 1 октября 2016 года будут работать круглосуточно
- Законопроекту о Свободном порте Владивостока дали ход в Госдуме
- Законопроект о Свободном порте Владивостока принят в первом чтении
- Свободный порт Владивостока станет гибким механизмом для инвестирования в ДФО
Новости раздела
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
Жители города надеются на смену власти в регионе. Уж очень стало плохо жить тут, отток населения из Владивостока будет только увеличиваться, власть в приморье не легитимная . Народ пакует чемоданы. . . . . . . . . ВЭФ. . . . . это не то что нужно ДВ. . .