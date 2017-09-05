www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы

05 Сентября 2017, 11:08 | Владивосток

5-8 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Приморский край, где примет участие в работе третьего Восточного экономического форума, сообщается на сайте www.kremlin.ru. Глава государства также проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока, посетит судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне и проведет встречу с Губернатор Приморья Владимиром Миклушевским, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

5 сентября Владимир Путин осмотрит экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона.

6 сентября глава государства проведет заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, Президент России встретится с представителями зарубежных деловых кругов – участниками ВЭФ-2017. Предполагается обсудить актуальные вопросы предпринимательства в регионе и перспективные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала.

В этот же день состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, который посетит Россию с рабочим визитом.

7 сентября Президент России выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На полях форума также запланировано проведение двусторонних встреч главы России с лидерами Японии и Монголии, в ходе которых состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Кроме того, Владимир Путин, Синдзо Абэ и Халтмаагийн Баттулга примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета «капсулы времени» будущего Дворца единоборств, а затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».

8 сентября Президент России на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.

В ходе поездки глава государства также проведет рабочую встречу с Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для расширения взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и продвижения интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока.

Как ранее отмечал Губернатор Владимир Миклушевский, Приморье готово продемонстрировать свой потенциал как российским, так и иностранным инвесторам. Планируется, что в этом году край подпишет «на полях» ВЭФ не менее 40 проектов. Более того, регион представит больше всего по ДФО историй успеха участникам форума – это 31 проект высокой степени готовности. Самое большое число – в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

В этом году ВЭФ пройдет 6-7 сентября на острове Русский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: экономика  вэф  приморье  международное сотрудничество  бизнес  Путин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним15:41, 05.09.2017#

    Жители города надеются на смену власти в регионе. Уж очень стало плохо жить тут, отток населения из Владивостока будет только увеличиваться, власть в приморье не легитимная . Народ пакует чемоданы. . . . . . . . . ВЭФ. . . . . это не то что нужно ДВ. . .

  • Maks18:00, 05.09.2017#

    "ВЭФ. . . . . это не то что нужно ДВ. . " Да приехали икры с крабами пожрать на шару, а больше не зачем! И плевали они на Ваши жалобы!

  • Неедрос16:50, 05.09.2017#

    Еще 6 лет застоя впереди. . . Оно надо жителям Владивостока?)

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru