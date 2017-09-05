Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы

5-8 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Приморский край, где примет участие в работе третьего Восточного экономического форума, сообщается на сайте www.kremlin.ru. Глава государства также проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока, посетит судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне и проведет встречу с Губернатор Приморья Владимиром Миклушевским, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



5 сентября Владимир Путин осмотрит экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона.



6 сентября глава государства проведет заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.



Кроме того, Президент России встретится с представителями зарубежных деловых кругов – участниками ВЭФ-2017. Предполагается обсудить актуальные вопросы предпринимательства в регионе и перспективные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала.



В этот же день состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, который посетит Россию с рабочим визитом.



7 сентября Президент России выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



На полях форума также запланировано проведение двусторонних встреч главы России с лидерами Японии и Монголии, в ходе которых состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.



Кроме того, Владимир Путин, Синдзо Абэ и Халтмаагийн Баттулга примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета «капсулы времени» будущего Дворца единоборств, а затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».



8 сентября Президент России на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.



В ходе поездки глава государства также проведет рабочую встречу с Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.



Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для расширения взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и продвижения интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока.



Как ранее отмечал Губернатор Владимир Миклушевский, Приморье готово продемонстрировать свой потенциал как российским, так и иностранным инвесторам. Планируется, что в этом году край подпишет «на полях» ВЭФ не менее 40 проектов. Более того, регион представит больше всего по ДФО историй успеха участникам форума – это 31 проект высокой степени готовности. Самое большое число – в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства.



В этом году ВЭФ пройдет 6-7 сентября на острове Русский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.