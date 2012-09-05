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Вступление России в ВТО позитивно скажется на взаимоотношениях с Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) позитивно скажется на взаимоотношениях РФ с Китаем, считает министр экономического развития РФ Андрей БЕЛОУСОВ.
"Мы исходим из того, что присоединение России к ВТО позитивно скажется на взаимоотношениях с Китаем, и прежде всего потому, что уже с 1 сентября снижаются торговые и таможенные барьеры. И, безусловно, улучшаются возможности роста товарооборота между двумя странами", - сообщил министр журналистам в ходе пресс-конференции по итогам первого дня министерского совещания во Владивостоке в рамках саммита АТЭС.
Министр также отметил, что министерства торговли стран АТЭС выступают против ограничений на экспорт продовольствия, вводимых в ряде стран в связи с продовольственным кризисом.
"Это касается прежде всего борьбы с ограничениями экспорта продовольствия. Реакция многих стран на продовольственный кризис - ограничение вывоза продовольственных товаров. Это признано негативным. Министры практически единодушно призвали с этим бороться", - отметил он.
"Продовольственные рынки входят в очередную зону нестабильности, что связано с небывалой засухой в Соединенных Штатах. Цены на продовольствие уже начали движение вверх", - пояснил Андрей Белоусов.
По его словам, министры признали, что кроме традиционных в этом случае мер по наращиванию инвестиций в сельское хозяйство, "необходимо ограничивать протекционизм".
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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