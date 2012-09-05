Вступление России в ВТО позитивно скажется на взаимоотношениях с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) позитивно скажется на взаимоотношениях РФ с Китаем, считает министр экономического развития РФ Андрей БЕЛОУСОВ.

"Мы исходим из того, что присоединение России к ВТО позитивно скажется на взаимоотношениях с Китаем, и прежде всего потому, что уже с 1 сентября снижаются торговые и таможенные барьеры. И, безусловно, улучшаются возможности роста товарооборота между двумя странами", - сообщил министр журналистам в ходе пресс-конференции по итогам первого дня министерского совещания во Владивостоке в рамках саммита АТЭС.

Министр также отметил, что министерства торговли стран АТЭС выступают против ограничений на экспорт продовольствия, вводимых в ряде стран в связи с продовольственным кризисом.

"Это касается прежде всего борьбы с ограничениями экспорта продовольствия. Реакция многих стран на продовольственный кризис - ограничение вывоза продовольственных товаров. Это признано негативным. Министры практически единодушно призвали с этим бороться", - отметил он.

"Продовольственные рынки входят в очередную зону нестабильности, что связано с небывалой засухой в Соединенных Штатах. Цены на продовольствие уже начали движение вверх", - пояснил Андрей Белоусов.

По его словам, министры признали, что кроме традиционных в этом случае мер по наращиванию инвестиций в сельское хозяйство, "необходимо ограничивать протекционизм".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».