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Александр ЛАТКИН: Приморье ждут трудные времена
Владивостоку несказанно повезло, считает директор института международного бизнеса и экономики Александр ЛАТКИН - в том, что российское руководство во главе с Владимиром ПУТИНЫМ и бывший губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН приняли решение о проведении саммита АТЭС в пользу Владивостока, а не Петербурга или какого-то другого российского города. Наш регион получил огромные средства.
- Конечно, город четыре года жил на стройке. Население переживало нелегкое время. В первую очередь из-за строительства дорог. Но теперь стройка подошла к концу, и мы видим, как преобразился Владивосток. Столица Приморья получила три моста, новые автотрассы, удивительный комплекс зданий Дальневосточного университета.
Но подготовка к саммиту как лакмусовая бумажка высветила все проблемы Владивостока и Приморья. На фоне огромных затрат, которые понес российский народ на наши стройки, мы отчетливо увидели контраст. С одной стороны, театр оперы и балеты, а с другой - разваливающийся цирк для детей. Вложены огромные средства в океанариум, а с другой - нет онкологического центра при росте заболеваний.
Хотел бы напомнить: организация АТЭС создана в 1989 году. В ее уставе записаны три главные задачи: 1. Снижение административных барьеров для создания бизнеса. 2. Создание режима свободной торговли. 3. Увеличение доли экспорта каждого из государств, входящих в организацию.
Но будут ли достигнуты положительные результаты? На мой взгляд, нужно было бы провести бизнес-совещание для обсуждения существующих проблем задолго до проведения форума, как минимум за месяц. Пока же я не вижу заранее наработанных важных решений как для России в целом, так и для Приморья в частности. Либо широкой публике о них неизвестно.
Пока иностранцы фактически не могут организовать бизнес на Дальнем Востоке. Существующие административные барьеры хоронят любые инвестиционные проекты. Инвестор только землю будет оформлять пять лет! Он не сможет решить проблем с электричеством, канализацией, водой.
Приморье ждут трудные времена. Дефицит бюджета достиг 18 млрд рублей. И хотя из них 9 млрд - долг Москвы за объекты саммита АТЭС, дефицит пока остается дефицитом. Надеюсь, сам факт проведения саммита даст дополнительные средства Владивостоку, благодаря гостям. Возможны совместные бизнес-проекты с иностранцами. Это с одной стороны. Но с другой — уменьшится приток средств из федерального центра, и это негативно скажется на экономике региона. 23 тыс. мигрантов во время строек у нас жили, питались. Теперь их не будет, и уже ощущается сокращение потребления.
Хотел бы обратить внимание, что возведены только объекты саммита АТЭС. А вот нефтегазовый кластер, судоверфи не построены. Так что в следующем году я ожидаю провал по экономическим показателям.
Нам нужно развивать перерабатывающее производство. Но железнодорожный тариф съедает значительную часть прибавочной стоимости нашей продукции. Железнодорожники утверждают, что все западные перевозки убыточны, и железная дорога живет только за счет Дальнего Востока. Получается, что мы, дальневосточники, фактически спонсируем запад страны?!
У нас есть преимущество - собственные ресурсы. Однако есть и минус - у нас под боком такие сильные конкуренты, как китайцы, корейцы, японцы, которые работают значительно больше нас и лучше нас. Думаю, нам придется туже затягивать пояса.
Записал Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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