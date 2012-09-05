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Европа от Лиссабона до Владивостока
«Европа от Лиссабона до Владивостока», по мнению первого вице-премьера Игоря Шувалова, проект глобального свободного экономического пространства будет реализован при непосредственном участии России, и предстоящий саммит АТЭС во Владивостоке должен стать серьезным шагом на этом пути.
Чиновник убежден, что экономика России получит возможность по-настоящему интенсивного роста только после того, как уподобится орлу с Российского герба, который одинаково пристально смотрит как в сторону Евросоюза, так и в сторону АТР.
«Россия снабжена европейской повесткой и ее отрабатывает, но при этом она хочет иметь свою повестку с АТР, - сообщил Игорь Шувалов. - Россия привносит европейский контекст в формат АТЭС. И будущее нашего ускоренного роста - это две крепкие ноги: европейская и азиатская. Когда их будет две, это совсем другая экономическая безопасность. По крайней мере, 50% нашей внешней торговли должны приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, это и Китай, и Япония, и Корея, и многие другие государства, и США, потому что инвестиционный и торговый потенциал с этими государствами не отработан и даже на четверть не задействован».
Первый вице-премьер подчеркнул, что повернуть голову на восток - сложная задача в первую очередь для чиновников и бизнесменов. «Сделать это непросто в том числе и ментально, - убежден чиновник. - Если вы скажете «США», все повернут голову на Запад. А восточное измерение в сознании бюрократии и бизнеса присутствует недостаточно». «Мы надеемся, что у президента или при президенте будет создан специальный формат для того, чтобы затем, после саммита, эту идею активно продвигать с российским бизнесом, - сообщил Шувалов. - В том числе и с зарубежным бизнесом, может быть, и с европейским, который активно хочет вместе с россиянами выходить на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона». Он отметил, что год председательства России в АТЭС, который закончится встречей глав государств и правительств во Владивостоке, был «сложным и насыщенным».
«Председательство было обращено как внутрь страны - мы демонстрировали интерес к развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, так и вовне, - мы показали наше стремление интегрироваться в АТР», - подчеркнул первый вице-премьер. Он также озвучил итоговую стоимость саммита: «Все вместе - бюджет, включая региональный, РЖД, Шереметьево, «Газпром», частные лица - 660 млрд рублей. Наше прямое федеральное финансирование - 202 млрд - меньше, чем треть этой суммы».
Одна из целей проведения саммита - развитие Сибири и Дальнего Востока. Шувалов подчеркнул, что для этих целей государство готово задействовать ресурс Внешэкономбанка и фонда национального благосостояния. «У нас есть дочка ВЭБа - специальный созданный фонд для проектов, которые будут осуществляться в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, - рассказал вице-премьер. - Мы сейчас в правительстве формируем перечень проектов, по которым бы эта дочка ВЭБа смогла работать. Кроме того, мы определимся по источникам финансирования. Сколько, во-первых, нам нужно средств и где мы возьмем эти деньги, может быть, задействуем определенные доходы Фонда национального благосостояния?» Шувалов сообщил, что Россия планирует сотрудничать с Азиатским банком развития, «вплоть до нашего членства в нем». Более отдаленная, общая для всех стран-участниц цель АТЭС - создание в АТР единого экономического пространства - пока прорабатывается. Россия анализирует предложенные модели.
«Золотой Рог».
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