Путину перед саммитом АТЭС предстоит попробовать себя в роли вожака стаи

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. Президент России Владимир ПУТИН перед поездкой во Владивосток на саммит АТЭС посетит Ямал, где может принять участие в проекте "Полет надежды", направленном на сохранение редкого вида журавлей - стерхов.

"По дороге на саммит АТЭС во Владивосток Путин решил заехать на Ямал и, если позволит погода, принять участие в проекте "Полет надежды", - сообщают "Ведомости" со ссылкой на организаторов проекта и сотрудников администрации президента.

Президенту предстоит попробовать себя в роли вожака стаи выращенных в неволе стерхов - журавлей, занесенных в Красную книгу.

С середины августа журавли в сопровождении дельтапланеристов летают в районе поселка Кушеват на Ямале, а в середине сентября их под предводительством опытного пилота отправят в перелет на зимовку в Среднюю Азию по заранее рассчитанному маршруту, поясняют "Ведомости".

"Роль пилота - это роль лидера стаи. Он показывает маршрут перелета", - заявил газете Юрий МАРКИН, директор Окского государственного природного биосферного заповедника (Рязанская область), в котором выращивают журавлей.

Автор проекта "Полет надежды", заведующий отделом биоразнообразия ВНИИ охраны природы Александр СОРОКИН, подчеркнул, что В.Путин может поучаствовать в тренировочных полетах в качестве пилота дельтаплана.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».