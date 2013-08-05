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Спонсорские деньги театра оперы и балета во Владивостоке возьмет на себя вице-премьер Ольга Голодец

05 Августа 2013, 13:18 | Владивосток

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец возглавит Попечительский совет театра оперы и балета во Владивостоке. Такое решение вице-премьер приняла после визита в Приморье. 

Во время недавнего визита вице-премьер вместе Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским посетили театр оперы и балета.

«Владивостоку очень повезло. Я побывала в театре оперы и балета, который готовится к открытию - это настоящая жемчужина. Этот театр может сравниться с лучшими сценами мира», - сказала заместитель председателя правительства.

Владимир Миклушевский предложил Ольге Голодец возглавить Попечительский совет театра.

По словам художественного руководителя Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко, зампред сообщила о положительном решении.

«Сегодня в Москве встретился с вице-премьером Ольгой Голодец. Она дала согласие возглавить наш попечительский совет. Мы уже обсудили вопросы дальнейшего развития театра с Ольгой Юрьевной», - сообщил Антон Лубченко.

Напомним, после Мариинского театра - Приморский оперный театр будет единственным в России, который будет иметь свой лейбл «Primorsky». В театре есть всё необходимое техническое оснащение для собственной звукозаписывающей студии, где будут записывать и выпускать альбомы как своих коллективов, так и артистов желающих сотрудничать.

Сейчас в театре оперы и балета ведётся работа по подбору технических, административных, сценических работников.

По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в малом зале Театра уже прошли первые пробные репетиции с привлечением звёзд Мариинского театра.

Справка

Попечительский совет – это орган самоуправления, задачей которого является контроль за сбором и расходованием внебюджетных средств, поступающих на счет театра. В его состав могут войти представители органов власти, предприниматели и другие лица, заинтересованные в развитии театра и совершенствовании его деятельности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: финансы  миклушевский  культура  театр 



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Комментарии

  • Псевдоним15:17, 05.08.2013#

    молодец аркада красивое здание построили.

  • Помню18:54, 05.08.2013#

    Ну да, имущество РАН мимо сквозануло.

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