Спонсорские деньги театра оперы и балета во Владивостоке возьмет на себя вице-премьер Ольга Голодец

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец возглавит Попечительский совет театра оперы и балета во Владивостоке. Такое решение вице-премьер приняла после визита в Приморье.

Во время недавнего визита вице-премьер вместе Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским посетили театр оперы и балета.

«Владивостоку очень повезло. Я побывала в театре оперы и балета, который готовится к открытию - это настоящая жемчужина. Этот театр может сравниться с лучшими сценами мира», - сказала заместитель председателя правительства.

Владимир Миклушевский предложил Ольге Голодец возглавить Попечительский совет театра.

По словам художественного руководителя Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко, зампред сообщила о положительном решении.

«Сегодня в Москве встретился с вице-премьером Ольгой Голодец. Она дала согласие возглавить наш попечительский совет. Мы уже обсудили вопросы дальнейшего развития театра с Ольгой Юрьевной», - сообщил Антон Лубченко.

Напомним, после Мариинского театра - Приморский оперный театр будет единственным в России, который будет иметь свой лейбл «Primorsky». В театре есть всё необходимое техническое оснащение для собственной звукозаписывающей студии, где будут записывать и выпускать альбомы как своих коллективов, так и артистов желающих сотрудничать.

Сейчас в театре оперы и балета ведётся работа по подбору технических, административных, сценических работников.

По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в малом зале Театра уже прошли первые пробные репетиции с привлечением звёзд Мариинского театра.

Справка

Попечительский совет – это орган самоуправления, задачей которого является контроль за сбором и расходованием внебюджетных средств, поступающих на счет театра. В его состав могут войти представители органов власти, предприниматели и другие лица, заинтересованные в развитии театра и совершенствовании его деятельности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.