Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спонсорские деньги театра оперы и балета во Владивостоке возьмет на себя вице-премьер Ольга Голодец
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец возглавит Попечительский совет театра оперы и балета во Владивостоке. Такое решение вице-премьер приняла после визита в Приморье.
Во время недавнего визита вице-премьер вместе Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским посетили театр оперы и балета.
«Владивостоку очень повезло. Я побывала в театре оперы и балета, который готовится к открытию - это настоящая жемчужина. Этот театр может сравниться с лучшими сценами мира», - сказала заместитель председателя правительства.
Владимир Миклушевский предложил Ольге Голодец возглавить Попечительский совет театра.
По словам художественного руководителя Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко, зампред сообщила о положительном решении.
«Сегодня в Москве встретился с вице-премьером Ольгой Голодец. Она дала согласие возглавить наш попечительский совет. Мы уже обсудили вопросы дальнейшего развития театра с Ольгой Юрьевной», - сообщил Антон Лубченко.
Напомним, после Мариинского театра - Приморский оперный театр будет единственным в России, который будет иметь свой лейбл «Primorsky». В театре есть всё необходимое техническое оснащение для собственной звукозаписывающей студии, где будут записывать и выпускать альбомы как своих коллективов, так и артистов желающих сотрудничать.
Сейчас в театре оперы и балета ведётся работа по подбору технических, административных, сценических работников.
По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в малом зале Театра уже прошли первые пробные репетиции с привлечением звёзд Мариинского театра.
Справка
Попечительский совет – это орган самоуправления, задачей которого является контроль за сбором и расходованием внебюджетных средств, поступающих на счет театра. В его состав могут войти представители органов власти, предприниматели и другие лица, заинтересованные в развитии театра и совершенствовании его деятельности.
Новости тематики
- Виталий Веркеенко уверен в высокой миссии Владивостока
- Во Владивостоке появится земля, запрещенная к застройке
- Глава Владивостока хочет перенести столицу на восток
- Спонсорские деньги театра оперы и балета во Владивостоке возьмет на себя вице-премьер Ольга Голодец
- Приморского губернатора потянуло на трибуны
- Во Владивостоке возродят народные дружины
- Власти Владивостока отказали в установке памятника прапорщику Комарову
- Готовится визит премьер-министра во Владивосток
- Думу Владивостока могут распустить
- Мэр Владивостока хочет построить в городе метро
Новости раздела
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала
молодец аркада красивое здание построили.