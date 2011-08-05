Сергей Дарькин проверит подготовку объектов саммита АТЭС

Губернатор Сергей Дарькин проводит выездное совещание, в ходе которого проверит степень готовности объектов саммита АТЭС. Главной темой выездного совещания станет дорожное строительство.

В программе губернатора - осмотр участка развязки автомагистрали «Станция Санаторная - мостовой переход через бухту Золотой Рог», нескольких участков автомобильной дороги «пос.Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл с низководным мостом – де-Фриз-Седанка» с материковой части и со стороны полуострова Де-Фриз, а также дороги федерального значения – Хабаровск-Владивосток (М60 «Уссури»). В рамках выездного совещания Сергей Дарькин также побывает на площадке строительства мостового перехода через бухту Золотой Рог.

Кроме того, в программе губернатора проверка хода реконструкции очистных сооружений Северного и Южного планировочных районов, темпов строительства концертно-спортивного комплекса и театра оперы и балета.

В завершении поездки губернатор побывает на площадках строительства гостиницы высокого класса для гостей саммита на Корабельной набережной и осмотрит 5-звездочную гостиницу на мысе Бурный.