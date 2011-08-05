Комитет по бюджету рассмотрит обращение Музея автомотостарины

8 августа 2011 состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока

В повестке дня будет рассмотрено 12 вопросов.

Среди них вопросы о рассмотрении проекта решения Думы города Владивостока «О принятии муниципального правового акта города Владивостока "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока"» (первое чтение), о рассмотрении обращения руководителя театра Горького Звеняцкого Е.С. для решения вопроса о возможности предоставления налоговой льготы по земельному налогу, о рассмотрении обращения Федерации профсоюзов Приморского края с предложением внести дополнения в приложение к решению Думы от 28.10.2005 № 108 "О земельном налоге в городе Владивостоке" и о рассмотрении обращения Лиги торговых предпринимателей с предложением внести изменения в п.2 раздела 3 Решения Думы г. Владивостока от 28 октября 2005 № 108 "О земельном налоге в г. Владивостоке".

Кроме того, будет обсуждаться вопрос финансовой поддержки из городской казны Владивостокского Музея автомотостарины.