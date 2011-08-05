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В крайизбиркоме пройдет презентация КОИБов
В Избирательной комиссии Приморского края пройдет презентация новых технических средств подсчета голосов избирателей и участников референдума.
Как рассказали в краевой избирательной комиссии, в Приморье по распределению ЦИК РФ будут направлены 77 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они будут использованы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Приморского края в декабре 2011 года.
Презентацию технических средств подсчета голосов проведет секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Николай Конкин.
Вниманию СМИ: для посещения презентации необходимо подать заявку. Это можно сделать по телефону 220-94-26 или отправить заявку на электронный адрес izbirkom@primorsky.ru.
Презентация новых комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 пройдет 15 августа в 15:00 в Избирательной комиссии Приморского края.
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