Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании

На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона — 2018 опубликован состав участников выставки в рамках крупнейшего в России отраслевого события. Организатором МДМС-2018 выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором Салона является Фонд Росконгресс.

Мероприятия программы Салона пройдут на территории около 7 тысяч квадратных метров, а также в бухте Золотой Рог. Более 3 тысяч квадратных метров займет выставочное пространство, где свои проекты и новейшие разработки продемонстрируют ведущие предприятия сферы, среди которых: АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Восточная верфь», АО «Армалит», АО ВП «ЭРА», ПАО «Дальприбор», АО «КБ „Арсенал“», ООО «Современные морские технологии» и многие другие.

«При подготовке Международного дальневосточного морского салона особое внимание уделено составу участников. В конце июля во Владивостоке встретятся представители лидеров судостроительной отрасли. Современная площадка Салона на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский обеспечит участникам комфортные условия для презентации своей продукции, установления новых деловых контактов и торгово-промышленных связей, привлечения инвестиций и реализации инновационных проектов. Уверен, работа Международного дальневосточного морского салона станет катализатором для развития морского дела во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Международный дальневосточный морской салон — 2018 будет работать по трем ключевым направлениям: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие». В рамках деловой программы запланировано проведение конференций и панельных дискуссий, презентации участников Салона и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».

Помимо деловой и выставочной программ участников Международного дальневосточного морского салона и жителей Владивостока ожидает презентация гражданских судов в бухте Золотой Рог.

Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада.

Официальный сайт Международного морского салона - http://www.ifemshow.org/

Газета "Золотой Рог", Владивосток