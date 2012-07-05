Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке «левые» выступили против ВТО
ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке, как и в других российских городах, 3 июля состоялся митинг протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Митингующие убеждены, что членство в ВТО подорвет российскую экономику и снизит уровень жизни россиян.
На привокзальной площади Владивостока у памятника В.И. Ленину собралось около 80 активистов КПРФ и движения «Суть времени». Митингующие оказались в двойном кольце охраны. В первом встали молодые ребята с нарукавными повязками «дружинник». Во втором — сотрудники правоохранительных органов. Причем, они именно охраняли. Еще до начала акции женщина в форме сотрудника органов внутренних дел подвела к штабелю пустых пластиковых ящиков немецкую овчарку, которая внимательно, со всех сторон обнюхала объект. Но, ничего опасного не обнаружила и ее увели за оцепление.
Митингующие развернули плакаты: "Путин — России враг"; "ЕДРО — в ведро"; «ВТО и НАТО — два родных брата»…
— Товарищи! Сегодня по всей стране проходят митинги против вступления России в ВТО. ВТО — это зависимость от «Запада», повышение тарифов, развал сельского хозяйства, — открыл митинг один из коммунистов.
Ораторы сменяли друг друга, но говорили примерно об одном. По их мнению, «членство в ВТО приведет к уничтожению или резкому сокращению производства в следующих отраслях промышленности: легкая и пищевая промышленность, производство лекарств, медицинского оборудования, электроники, автопром, гражданское авиастроение, производство косметики, шин. Особенно пострадает агропромышленный комплекс. На 40% сократится количество рабочих мест. По подсчетам некоторых аналитиков, скоропалительное вступление в ВТО принесет России 30 млн безработных и 40 тысяч закрытых предприятий. Будет уничтожено 460 моногородов, которые зависят от одного завода или производства для предоставления рабочих мест и инфраструктуры…».
— С вступлением в ВТО в нашу страну хлынут товары из-за рубежа, которые остановят нашу промышленность, поскольку она не готова соперничать с иностранными производителями, — пояснил в своей речи депутат Законодательного собрания от КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.
Коммунистов пришли поддержать активисты организации «Суть времени». Лидер ее приморского отделения Игорь САВИН заявил:
— Многие эксперты критично высказывались по поводу вступления России в ВТО. Но их не слушают! А что же говорят об этом официальные лица? В новостях на первом канале в программе время показывают совещание правительства. Где Медведев дает указание: «Нам необходимо подготовить меры по сокращению расходов бюджета, связанных с вступлением России в ВТО». После высказывания Медведева о сокращении бюджета из-за вступления в ВТО, уже не получится отвертеться фразой: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Сами расписались в том, что знаете, к чему приведет вступление в ВТО! Если сил для остановки либеральных реформ нет в правящей партии, то я уверен, что силы есть в народе и оппозиции! Все коммунисты и державные патриоты должны встать на политическую борьбу! Лежать на печи больше нельзя! Надо собирать все силы и дать решительный отпор политике либералов! Не сделаем сейчас — завтра будет поздно! Все ближе время решающего боя! Мы расскажем всем, кто потеряет работу имена тех, кто принял решение по вступлению в ВТО и знал, к чему это приведет! Нет антинародным реформам! Нет либеральному курсу! Нет вступлению в ВТО! Ура!!!
Собравшиеся троекратным «Ура!» дружно поддержали оратора.
Коммунисты намерены оспорить вступление России в ВТО в Конституционном суде на том основании, что была нарушена процедура вступления страны во Всемирную торговую организацию.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог" - zrpress.ru.
Новости тематики
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Скончался первый председатель Думы Владивостока
- Владивосток может стать стыковочным узлом двух транспортных путей - северного морского и южного шелкового (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Елена Новицкая: "Наша задача - создать правовую базу, способствующую динамичному развитию Владивостока и повышению качества жизни населения"
Новости раздела
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы