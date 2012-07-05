Во Владивостоке «левые» выступили против ВТО

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке, как и в других российских городах, 3 июля состоялся митинг протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Митингующие убеждены, что членство в ВТО подорвет российскую экономику и снизит уровень жизни россиян.

На привокзальной площади Владивостока у памятника В.И. Ленину собралось около 80 активистов КПРФ и движения «Суть времени». Митингующие оказались в двойном кольце охраны. В первом встали молодые ребята с нарукавными повязками «дружинник». Во втором — сотрудники правоохранительных органов. Причем, они именно охраняли. Еще до начала акции женщина в форме сотрудника органов внутренних дел подвела к штабелю пустых пластиковых ящиков немецкую овчарку, которая внимательно, со всех сторон обнюхала объект. Но, ничего опасного не обнаружила и ее увели за оцепление.

Митингующие развернули плакаты: "Путин — России враг"; "ЕДРО — в ведро"; «ВТО и НАТО — два родных брата»…

— Товарищи! Сегодня по всей стране проходят митинги против вступления России в ВТО. ВТО — это зависимость от «Запада», повышение тарифов, развал сельского хозяйства, — открыл митинг один из коммунистов.

Ораторы сменяли друг друга, но говорили примерно об одном. По их мнению, «членство в ВТО приведет к уничтожению или резкому сокращению производства в следующих отраслях промышленности: легкая и пищевая промышленность, производство лекарств, медицинского оборудования, электроники, автопром, гражданское авиастроение, производство косметики, шин. Особенно пострадает агропромышленный комплекс. На 40% сократится количество рабочих мест. По подсчетам некоторых аналитиков, скоропалительное вступление в ВТО принесет России 30 млн безработных и 40 тысяч закрытых предприятий. Будет уничтожено 460 моногородов, которые зависят от одного завода или производства для предоставления рабочих мест и инфраструктуры…».

— С вступлением в ВТО в нашу страну хлынут товары из-за рубежа, которые остановят нашу промышленность, поскольку она не готова соперничать с иностранными производителями, — пояснил в своей речи депутат Законодательного собрания от КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.

Коммунистов пришли поддержать активисты организации «Суть времени». Лидер ее приморского отделения Игорь САВИН заявил:

— Многие эксперты критично высказывались по поводу вступления России в ВТО. Но их не слушают! А что же говорят об этом официальные лица? В новостях на первом канале в программе время показывают совещание правительства. Где Медведев дает указание: «Нам необходимо подготовить меры по сокращению расходов бюджета, связанных с вступлением России в ВТО». После высказывания Медведева о сокращении бюджета из-за вступления в ВТО, уже не получится отвертеться фразой: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Сами расписались в том, что знаете, к чему приведет вступление в ВТО! Если сил для остановки либеральных реформ нет в правящей партии, то я уверен, что силы есть в народе и оппозиции! Все коммунисты и державные патриоты должны встать на политическую борьбу! Лежать на печи больше нельзя! Надо собирать все силы и дать решительный отпор политике либералов! Не сделаем сейчас — завтра будет поздно! Все ближе время решающего боя! Мы расскажем всем, кто потеряет работу имена тех, кто принял решение по вступлению в ВТО и знал, к чему это приведет! Нет антинародным реформам! Нет либеральному курсу! Нет вступлению в ВТО! Ура!!!

Собравшиеся троекратным «Ура!» дружно поддержали оратора.

Коммунисты намерены оспорить вступление России в ВТО в Конституционном суде на том основании, что была нарушена процедура вступления страны во Всемирную торговую организацию.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог" - zrpress.ru.