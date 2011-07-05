Новоселы «Снеговой пади» остались голодными и небритыми

Полпред президента Виктор ИШАЕВ на совещании, которое провел на острове Русском Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, озвучил необходимость скорейшего решения проблемы с заселением нового микрорайона «Снеговая падь», построенного для военных.

«Микрорайон, конечно, производит хорошее впечатление. Большой, современный», - отметил президент. Но полпред Виктор Ишаев не стал скрывать проблему: «Сдано 3000 квартир, а заселили всего 60 семей. Перед людьми неудобно. Мы еще в декабре вручали им ключи, документы. Эту проблему должно решить Министерство обороны России. Прошу вас, Дмитрий Анатольевич, тоже включить этот вопрос в протокол совещания».

В ответ президент пообещал дать соответствующие поручения по поднятым полпредом вопросам.

По сообщению группы информационного обеспечения Восточного военного округа, всего по программе служебного жилья, начиная с 2010 года, в микрорайоне «Снеговая падь» было распределено 96 квартир.

Но как объяснил журналистам Виктор Ишаев после совещания, Министерство обороны обещало сначала до 9 мая, потом до июня текущего года решить вопрос с заселением военнослужащих. «Также до сих пор не решена проблема с обеспечением этого микрорайона магазинами, парикмахерскими. И понятно почему. Потому что Минобороны (29 июня - «ЗР») проводило тендер по продаже земли, на котором стоимость одной сотки составила 1 000 000 рублей. Естественно, никто не подал заявки на участие. Нужно срочно продавать эти земли, чтобы у людей были объекты социальной инфраструктуры», - отметил полпред.