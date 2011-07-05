Последний раз во Владивостоке президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ был ровно год назад - тогда он приезжал на 150-летие форпоста России на Дальнем Востоке и ненадолго заглянул на остров Русский. Год назад глава государства заявил, что у Владивостока восхитительное будущее, в первую очередь благодаря такому драйверу, как саммит АТЭС. На прошлой неделе президент был настроен куда критичнее - осмотр грандиозной стройки, в которую превратился Владивосток с пригородом, даже с вертолета показал, что до ее завершения еще очень далеко.

Посещение Владивостока Дмитрий Медведев начал с осмотра строящегося аэровокзального комплекса аэропорта. Гендиректор ОАО «Аэропорт Шереметьево» (занимается развитием и реконструкцией Международного аэропорта «Владивосток», который является одним из стратегических объектов саммита) Михаил ВАСИЛЕНКО показал президенту макет строящегося терминала. «Судя по моим ощущениям, вы уложитесь в срок», - сказал глава государства.

В краевом центре к визиту президента подготовились основательно - корреспондента «ЗР», спешившего на паром на остров Русский, поразили вымытые с порошком подземные переходы на Светланской, отсутствие на остановках продавщиц пян-се с сопутствующим запахом, одухотворенные автоинспекторы в парадной форме (отнюдь не толстые и пузатые) и открытая, пусть и частично, пешеходная дорожка напротив торгового центра «Центральный» (ковырявшиеся на ней с прошлого года узбекские мастера-плиточники в этот день получили заслуженный выходной). Жаль только, что Дмитрий Медведев этих перемен к лучшему не увидел. Заметил другое, но это уже особенности высокого полета. На то он и президент, чтобы видеть свысока.

«Когда пролетаешь над Владивостоком, понимаешь, насколько большая работа идет. В принципе, это скорее радостное зрелище. В то же время видишь и всю неустроенность, неухоженность части территорий, включая промышленные зоны. Видишь масштаб изменений. Но действовать необходимо значительно быстрее. Вот мы сейчас летали на вертолете, смотрели, - в пределах города, куда ни плюнь, земли Министерства обороны. И сами ничего не делают, и другим не дают», - отметил президент на совещании по вопросам подготовки к саммиту АТЭС, которое он провел во Владивостоке на острове Русский 30 июня.

«МГУ будет завидовать»

Перед совещанием Дмитрий Медведев посетил почти готовые объекты Дальневосточного федерального университета, в котором пройдет саммит АТЭС в сентябре 2012 года, и признался, что хотел бы приехать сюда преподавать.

Экскурсию по территории университетского городка Дмитрий Медведев начал с жилого корпуса, заглянув как в стандартную комнату для студентов, так и уже в полностью отделанный и меблированный номер-люкс. Это четырехкомнатная квартира с кухней, гостиной, спальней и кабинетом. Как рассказал глава главного подрядчика на стройках объектов саммита Crocus Group Арас АГАЛАРОВ, во время саммита в таких апартаментах будут жить лидеры государств, которые затем уступят их профессорам университета.

«Хороший номер - большой, солидный, сюда президента поселить легко, но и профессора не стыдно, можно позавидовать приглашенным профессорам, которые здесь будут жить», - оценил глава государства.

Осмотрев территорию кампуса с высоты третьего этажа, президент заметил, что «МГУ будет завидовать, потому что корпуса Московского университета разбросаны по городу, а тут большое преимущество - компактность». «Осталось одно и главное - найти хороших студентов и пригласить преподавателей», - подчеркнул он.

Побывал президент и на будущей большой спортивной арене, зал которой трансформируется, а по всему периметру, как бы вторым ярусом, пройдет 400-метровая остекленная беговая дорожка. Общая площадь зала - 29,5 тыс. кв. м.

«Не упадет?» - поинтересовался глава государства, указывая на крышу.

«Нет, контроль трехкратный, металл поставляется самый качественный», - заверил глава Crocus Group.

Всего на территории университетского городка будет 18 спортивных площадок, три крытых бассейна, восемь саун.

Еще одной точкой на маршруте президента стал будущий конференц-центр университета, который на время саммита сыграет роль пресс-центра. Это восьми-этажное здание венчает крыша в виде крыла.

Первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, возглавляющий Оргкомитет по подготовке саммита, рассказал, что крыша будет подсвечиваться в семь цветов радуги и как бы парить на 70-метровой высоте.

Главе государства очень понравился фасад центра, который застеклен по всей высоте здания и открывает прекрасный панорамный вид на море и строящийся мост через Босфор Восточный.

«Здесь нужно проводить церемонию встречи лидеров - с видом на море очень красивая картинка будет», - посоветовал Шувалову президент. Первый вице-премьер предложил церемонию закрытия саммита сделать переходящей в церемонию открытия университета и встретил полную поддержку президента.

«Сидеть будут»

Выступление собственно на совещании Дмитрий Медведев начал за здравие. «В результате саммита мы должны создать новый Владивосток, новое качество жизни для населения региона. Задача качественно провести саммит, конечно, важная, но она все же вторая», - заверил президент.

По его словам, это единственная стройка в стране, где расходы не превысили запланированные. Расходы составят 662,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 205,5 млрд рублей, из регионального - 33,6 млрд рублей, из бюджета Владивостока - 44 млн рублей.

Досье "ЗР"

Официально на стройке трудятся 28 тыс. человек, из них более 11 тыс.- иностранцы, 8,7 - местные кадры, остальные - из других регионов. Об интернациональности рабочей силы и сопутствующих тому проблемах свидетельствует факт наличия на входе в штаб строительства таблички на русском, английском, китайском, турецком и узбекском языках: «Прокуратура Приморского края».

Г-н Агаларов как мог, поддержал позитив президента. «У нас твердо договорная цена. Она на 30% меньше сметной, которая прошла экспертизу. Мало того, в рамках, так сказать, усеченной твердо договорной цены мы в счет нашей собственной прибыли сделали набережную, делаем водоемы, причалы и кондиционирование на 500 тыс. кв. м», – отрапортовал главный подрядчик. Из его четко сформулированной мысли выступления можно многие сделали вывод, что стройку на Русском Crocus Group ведет чуть ли не в убыток.

По ходу выступления президент заострил внимание на самой болевой на сегодня точке подготовки к саммиту - работе по изъятию земельных участков. В настоящее время полностью решены вопросы с чуть более 40% территории (порядка 400 участков из 1111, предназначенных к изъятию). Затягивается передача 51 участка, принадлежащего Минобороны.

Раздосадованный президент поручил министру обороны Анатолию СЕРДЮКОВУ в ближайшее время вылететь во Владивосток для решения проблемы по изъятию земельных участков, принадлежащих оборонному ведомству. «Срок - две недели. Потом - доклад мне», - сказал Дмитрий Медведев.

Глава государства также попросил министра обороны «передать всем своим подчиненным: всех, кого за руку поймаем с незаконной продажей земель - как бы продажей или арендой - всех привлечем к уголовной ответственности». «Сидеть будут», - пообещал президент.

Как отметил Дмитрий Медведев, «как ни приеду - земли не переданы, ничего не делается».

«С этим бардаком надо кончать. Контрольное управление президента - возьмите это на заметку», - поручил глава государства.

Губернатор Сергей ДАРЬКИН, в свою очередь, попросил, чтобы министерство выделило 10 гектаров земли для строительства инфраструктуры рядом с жилыми домами в микрорайоне «Снеговая Падь».

«В отношении Минобороны я все только что сказал, чего к этому возвращаться. Речь идет не просто о 10 гектарах, нужно определиться окончательно, что и как передавать, а не сидеть на этом», - заявил президент.

«Ситуация, не до конца мне понятная»

Глава государства отметил, что большинство объектов саммита вводится в соответствии с графиком, но проблемы есть, и надо тщательно проанализировать причины отставания или переноса сроков сдачи ряда объектов.

В частности, Дмитрий Медведев выразил тревогу в связи с неготовностью пунктов пропуска через границу, отметив, что речь идет о двух автомобильных, двух воздушных и трех морских пропускных пунктах. «Да, там идет работа. Аэропорт, который мы посмотрели, производит хорошее впечатление. Но, насколько я знаю, лишь на автомобильном пункте Краскино работы идут по графику, на других есть отставание», - сказал президент.

Он также отметил, что по полученной информации, на полгода отстает строительство международного пассажирского терминала аэропорта Кневичи. Не решен вопрос и с поставками газа через газопровод Сахалин - Хабаровск - Русский. «Вопрос не в «Газпроме», а в правительстве, - отрезал президент. - Поручаю ему принять все надлежащие документы. Надо эту проблему в ближайшие две недели закрыть».

Особое беспокойство главы государства вызывает ситуация со строительством моста через бухту Золотой Рог. «Здесь ситуация, не до конца мне понятная. Я прослушал доклад, что все будет сделано в сроки. Я это принял во внимание и отложил для себя. Но, тем не менее, существует отставание, которое определяется разными экспертами по-разному. Некоторые говорят чуть ли не о годичном отставании строительства», - сказал он.

Осматривая стройку уникального моста на остров Русский, глава государства потребовал твердых обещаний, что мост будет сдан вовремя. «Это самый дорогой объект подготовки саммита АТЭС и возрождения Владивостока. Нужно сделать так, чтобы потом не было стыдно. Надеюсь, коллеги, вы понимаете ответственность», - обратился президент к сопровождавшим его Игорю Шувалову и министру транспорта Игорю ЛЕВИТИНУ.

«Могу я быть уверен, что вы построите в срок? Обещаете, гарантируете?», - спросил Дмитрий Медведев. «Да», - заверил гендиректор НПО «Мостовик» Олег ШИШОВ. «Я услышал. Это слова, за которые придется отвечать», - предупредил глава государства.

Игорь Левитин, в свою очередь, заверил что мост на остров Русский будет сдан в эксплуатацию в июле. «По мосту - нормативный срок строительства моста 60 месяцев, у нас по контракту - 45, поэтому, наверное, если говорить о 60 месяцах, то это 2013 год. 31 марта 2012 года окончание строительства, то есть замыкание всех конструкций моста, и дальше строители просят два месяца на отладку и асфальтирование, чтобы асфальт класть уже в летнее время, когда будут положительные температуры. В июле строители планируют сдачу в эксплуатацию», - сказал министр.

Президент обратил внимание на то, что строительство другого моста идет без резерва времени на непредвиденные работы. «Это также ставит общую конструкцию под удар. Заверения мне все были даны. Я исхожу из того, что это является ответственной и аргументированной позицией», - заявил Дмитрий Медведев.

Одновременно прозвучало, что стоит предпринять шаги для того, чтобы зарезервировать другие возможности для доставки на остров делегаций, которые будут прибывать на саммит.

«Можно сколько угодно долго корректировать всякого рода сроки. Мы с вами понимаем, что саммит состоится в сроки, которые установлены соглашением между государствами - членами АТЭС, а именно 1 сентября 2012 года. Эту дату невозможно перенести, и я бы хотел, чтобы все присутствующие исходили из этого», - констатировал глава государства.