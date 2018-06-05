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Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провел двустороннюю встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко 4 июня, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.
Встреча прошла в рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в Приморье. Виталий Веркеенко, возглавивший Владивосток 21 декабря 2017 года, отметил, что за это время успел глубоко погрузиться во все аспекты жизнедеятельности города и изучить проблемные вопросы. На встрече обсудили стратегические проекты развития города, проблемы городской инфраструктуры, изношенность парка общественного транспорта и спецтехники, дефицит бюджета. Также коснулись вопросов ввода в оборот неразграниченных земель, земель Минобороны и лесничеств для их эффективного использования в целях развития города и выполнения поручений президента.
«Работаем в плотном взаимодействии и взаимопонимании с врио губернатора Приморского края, что очень важно для гармоничного и эффективного развития города и региона», - отметил глава Владивостока.
Юрий Трутнев подчеркнул, что «стратегия развития города должна совпадать с видением главы города».
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