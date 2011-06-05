Сити-менеджер сменит Пушкарева?

Полпред президента в ДВФО Виктор ИШАЕВ высказался за назначение сити-менеджеров: «В крупных городах - административных центрах субъектов Федерации мэров необходимо заменить сити-менеджерами. Это должны быть управленцы, назначаемые городскими депутатами».

Тема для «ЗР» не нова, но мы возвращаемся к ней, поскольку впервые с определенностью высказал свою точку зрения на вопрос управления крупными городами полпред президента.

В последний раз тему назначения сити-менеджеров зондировал депутат Думы Владивостока Вячеслав ПЕНЯЗЬ в конце февраля. Инициатива организовать по этому поводу общественные слушания благополучно была замылена. А в первый раз тему назначения главного городского управленца поднимали депутаты думы прошлого созыва устами Валерия КОРОЛЮКА еще в 2007 году.

В Приморье есть опыт назначения депутатами сити-менеджера. Таковые, например, работают в ЗАТО Фокино, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Спасском и Красноармейском районах. Только что решение о назначении сити-менеджера приняли депутаты Дальнегорска. Но, заметим, эти муниципальные образования не имел в виду полпред Ишаев, он говорил об «административных центрах субъектов Федерации». Так что применительно к Приморью речь идет только о Владивостоке.

Что же думают о предложении Виктора Ишаева бывшие мэры Владивостока, депутаты, политики и просто известные горожане?

Игорь КОРОЛЕВ, секретарь Приморского регионального политсовета «Единой России» в дни опроса «ЗР» оказался за пределами Приморья, но ранее на эту тему он заявил: «Предпочтительнее всенародный выбор мэра - двадцать или тридцать депутатов могут ошибиться, а весь город ошибиться не может. Я считаю, что Владивосток - такой город, в котором просто необходимо избирать мэра всенародно».

Евгений БЛИНОВ, глава администрации Владивостока в 1990- 1992 годах: «Я за назначение сити-менеджеров, или глав администраций, называйте, как хотите. У назначенного есть, скажем так, начальство, он подотчетен, он знает, над ним висит меч увольнения, если он не справится с работой. Над избранным такого дамоклова меча не висит.

Не справляется избранный, но знает, что эти четыре-пять лет он в должности досидит. А за это время личное состояние поднакопит или увеличит кратно. Ведь нет реального механизма лишить избранного градоначальника должности. И демократия с назначенным депутатами никуда не денется. Ведь назначат его люди избранные горожанами!..»

Валентин АНИКЕЕВ, член-корреспондент Российской академия архитектуры и строительных наук: «Надо назначать. Потому что наши так называемые выборы при регулируемом голосовании – чушь, а не демократия. Глубоко убежден: нужно назначать сити-менеджеров, потому что над людьми в такой должности должен быть контролирующий орган. Управлять должны специалисты, а не крикуны.

Александр ЮРТАЕВ, член бюро партии «Справедливая Россия»: «Я считаю, что до окончания полномочий нынешнего состава думы и главы администрации ничего не менять нельзя. Игорь ПУШКАРЕВ выступает фактически как кризисный управляющий – разгребает те завалы, которые ему достались от предыдущих руководителей. Причем, у него фактически нет полномочий. Ведь землей во Владивостоке распоряжается край, «Водоканал» – у ДАРЬКИНА. Куда ни кинь – везде во Владивостоке рулит краевая власть!

А вот по окончании полномочий действующей власти, весной 2013 года, нужно провести выборы депутатов с одновременным утверждением (!) главы администрации Владивостока. В целом, я думаю, что на уровне поселков и мелких городов до 100 тыс. населения можно оставить прямые выборы главы администрации. А что касается Владивостока и подобных крупных городов, то руководителя нужно назначать. Но не депутатам. Нужно делать так, как сейчас получают свои должности губернаторы. То есть глава края представляет кандидата, возможно, по согласованию с полпредом, а депутаты представительного органа власти лишь утверждают предложенную кандидатуру. Эту идею я озвучивал членам нашей партии - и большинство согласились.

Юрий КОПЫЛОВ, экс-глава администрации Владивостока: «Я за назначение, причем не депутатами, а губернатором! В современной России в ситуации слишком большого имущественного расслоения населения, федерального бюджетного финансирования многих социальных статей и прочего, нужно, как говорится, взять управление на себя. Необходимо повышать роль и авторитет власти, глава региона должен отвечать за все. А чтобы иметь возможность это делать, он же должен назначать градоначальников. Каждый бюджетный рубль должен строго контролироваться, а значит, должна быть единая система управления. Кстати, не нравится мне слово «сити-менеджер», назовите лучше управляющим, чтоб по-русски было.

Я не верю, что депутаты смогут сделать правильный выбор управляющего городом. Прежде всего потому, что они сами население города не представляют. Кто представляет в Думе транспортников, торговцев, военнослужащих, строителей, учителей, медиков? А во-вторых, они сами не несут ответственности за выполнение обязанностей депутата. Почему тогда должны спрашивать с того же управляющего городом?!

Владимир БЕСПАЛОВ, секретарь Владивостокского горкома КПРФ: «Потихоньку этот способ формирования власти в Приморском крае развивается. Я не вижу в этом ничего страшного. Но и большого положительного опыта не вижу. В ЗАТО Большой Камень эта система поработала недолго, и потом сами депутаты от нее отказались. Так что о том, насколько эффективно эта схема работает и есть ли от нее людям польза, окончательные выводы делать пока рано. Лично я отношусь к ней скептически. Ведь 75% опрошенных владивостокцев высказались в ходе социологических исследований против такой идеи. Если эту схему будут навязывать краевому центру, то это приведет к расколу политической элиты и к возмущению граждан.

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР: «Мы относимся отрицательно. Как только депутат Пенязь озвучил идею отмены всеобщих выборов мэра Владивостока, мы ответили пикетом протеста у здания городской думы. Практика показала, что плюсов схемы не видно, а минусы очевидны, и довольно большие.

К тому же мы расцениваем отмену всеобщих выборов как сворачивание демократии. Ведь выбирая мэра, мы выбираем и определенный путь развития города. С отменой всеобщих выборов мы фактически лишаемся этого права».

Петр ХАНАС, политолог: «Тенденция к отмене прямых выборов мэров и введению института сити-менеджеров получила распространение, прежде всего, в крупных городах, и соответствует интересам губернаторов, которые заинтересованы получить новые возможности для контроля над региональным центром.

Необходимость в таком механизме возникает только в том случае, когда есть конфликт между губернатором и главой столицы региона. Его введение всегда сопровождается политической целесо-образностью, а не необходимостью повышения эффективности управления, поскольку основным критерием при выборе кандидатуры на пост сити-менеджера остается не профессиональная компетентность, а политическая лояльность.

Этот механизм несет в себе много политических рисков, в том числе и для развития федеративных отношений. К тому же этот «двуглавый орел», как правило, порождает внутрипартийные конфликты в партии власти. Предполагается, что сити-менеджер должен решить все хозяйственные проблемы. Но в жизни назначают ведь того, кто наиболее выгоден. При этом у него нет реальных полномочий.

В этом году 52 крупных города-столицы субъектов Федерации будут к концу года формировать свое руководство таким образом. Около 45 городов уже имеют такой опыт, и ни в одном городе не могут сказать, что такой способ позволил более эффективно управлять городским хозяйством. Так что я против введения этого механизма, пока не будет создан механизм по подготовке сити-менеджеров.

Хотел бы подчеркнуть, что сити-менеджер не имеет связи с населением. Он зависит лишь от тех, кто его назначает. Причем его избирают и назначают органы, которые сами, как показывают социологические исследования, не пользуются доверием населения. В результате можно прогнозировать рост социальной напряженности. Вертикаль власти становится еще более жесткой, что, в конечном счете, приведет лишь к дестабилизации обстановки. Особенно в крупных городах.

Особенность Владивостока в том, что это город с большим протестным потенциалом. И вводить такой механизм в нем не нужно».