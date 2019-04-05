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Олег Гуменюк вступил в должность главы Владивостока
Нового мэра напутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко
В пятницу, 5 апреля, состоялось торжественное заседание Думы Владивостока, на котором недавно избранный главой города Олег ГУМЕНЮК официально вступил в должность. Официальная часть оказалась заметно короче, чем это было у Виталия ВЕРКЕЕНКО или Игоря ПУШКАРЕВА, и включала в себя только присягу нового мэра и поздравительное слово губернатора края Олега КОЖЕМЯКО.
Церемония началась с исполнения гимна России и озвучивания принятого 28 марта решения Думы Владивостока об избрании Олега Гуменюка на пост градоначальника. Председатель гордумы Андрей БРИК вручил Гуменюку удостоверение мэра города. Слова присяги Олег Гуменюк произнес в присутствии городских и краевых депутатов, представителей общественных организаций и дипломатического корпуса, духовенства. Краевую администрацию, на сотрудничестве с которой делает акцент новый мэр Владивостока, представил лично губернатор Приморья Олег Кожемяко.
- Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока. Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, создание условий для проживания граждан, - отметил Олег Кожемяко. – В городе еще достаточно много проблем, но вместе с вами мы их будем решать, делая все, чтобы город становился лучше, чище. Чтобы здесь комфортно жилось людям старшего поколения, были перспективы у молодежи.
Глава Приморья добавил, что город может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны краевого бюджета при реализации мероприятий по ремонту дорог и фасадов, обновления городского транспорта, благоустройства дворов и парков.
- Учитывая ваш опыт работы, настойчивость и профессионализм, я уверен, что город уже в этом году видит те изменения, которые позволят сделать вывод о том, что это был правильный выбор, - подытожил Олег Кожемяко.
Фото Евгении ПРИЙМАК, администрации ПК и Vl.Ru.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Ну что, тревожный чемоданчик со сменой белья и 2 кг сухарей на первое время, паспорт на чужое имя и билет в Таиланд с открытой датой вылета. Весь этот мэрский "натюрморд" позволит продержаться некоторое время в лихолетье.