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Олег Гуменюк вступил в должность главы Владивостока

05 Апреля 2019, 11:36 | Владивосток

Нового мэра напутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко

В пятницу, 5 апреля, состоялось торжественное заседание Думы Владивостока, на котором недавно избранный главой города Олег ГУМЕНЮК официально вступил в должность. Официальная часть оказалась заметно короче, чем это было у Виталия ВЕРКЕЕНКО или Игоря ПУШКАРЕВА, и включала в себя только присягу нового мэра и поздравительное слово губернатора края Олега КОЖЕМЯКО.


 

Церемония началась с исполнения гимна России и озвучивания принятого 28 марта решения Думы Владивостока об избрании Олега Гуменюка на пост градоначальника. Председатель гордумы Андрей БРИК вручил Гуменюку удостоверение мэра города. Слова присяги Олег Гуменюк произнес в присутствии городских и краевых депутатов, представителей общественных организаций и дипломатического корпуса, духовенства. Краевую администрацию, на сотрудничестве с которой делает акцент новый мэр Владивостока, представил лично губернатор Приморья Олег Кожемяко.


 

- Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока. Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, создание условий для проживания граждан, - отметил Олег Кожемяко. – В городе еще достаточно много проблем, но вместе с вами мы их будем решать, делая все, чтобы город становился лучше, чище. Чтобы здесь комфортно жилось людям старшего поколения, были перспективы у молодежи.


 
 

Глава Приморья добавил, что город может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны краевого бюджета при реализации мероприятий по ремонту дорог и фасадов, обновления городского транспорта, благоустройства дворов и парков.


 

- Учитывая ваш опыт работы, настойчивость и профессионализм, я уверен, что город уже в этом году видит те изменения, которые позволят сделать вывод о том, что это был правильный выбор, - подытожил Олег Кожемяко.

Фото Евгении ПРИЙМАК, администрации ПК и Vl.Ru.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: выборы  гуменюк  мэр  владивосток  губернатор 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич14:20, 05.04.2019#

    Ну что, тревожный чемоданчик со сменой белья и 2 кг сухарей на первое время, паспорт на чужое имя и билет в Таиланд с открытой датой вылета. Весь этот мэрский "натюрморд" позволит продержаться некоторое время в лихолетье.

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