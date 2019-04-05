Олег Гуменюк вступил в должность главы Владивостока

Нового мэра напутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко

В пятницу, 5 апреля, состоялось торжественное заседание Думы Владивостока, на котором недавно избранный главой города Олег ГУМЕНЮК официально вступил в должность. Официальная часть оказалась заметно короче, чем это было у Виталия ВЕРКЕЕНКО или Игоря ПУШКАРЕВА, и включала в себя только присягу нового мэра и поздравительное слово губернатора края Олега КОЖЕМЯКО.





Церемония началась с исполнения гимна России и озвучивания принятого 28 марта решения Думы Владивостока об избрании Олега Гуменюка на пост градоначальника. Председатель гордумы Андрей БРИК вручил Гуменюку удостоверение мэра города. Слова присяги Олег Гуменюк произнес в присутствии городских и краевых депутатов, представителей общественных организаций и дипломатического корпуса, духовенства. Краевую администрацию, на сотрудничестве с которой делает акцент новый мэр Владивостока, представил лично губернатор Приморья Олег Кожемяко.





- Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока. Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, создание условий для проживания граждан, - отметил Олег Кожемяко. – В городе еще достаточно много проблем, но вместе с вами мы их будем решать, делая все, чтобы город становился лучше, чище. Чтобы здесь комфортно жилось людям старшего поколения, были перспективы у молодежи.





Глава Приморья добавил, что город может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны краевого бюджета при реализации мероприятий по ремонту дорог и фасадов, обновления городского транспорта, благоустройства дворов и парков.





- Учитывая ваш опыт работы, настойчивость и профессионализм, я уверен, что город уже в этом году видит те изменения, которые позволят сделать вывод о том, что это был правильный выбор, - подытожил Олег Кожемяко.

Фото Евгении ПРИЙМАК, администрации ПК и Vl.Ru.