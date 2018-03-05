Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября

Корректировка дат проведена из-за плотного графика первых лиц государств-участников форума

IV Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября, а не 6-7 сентября, как планировалось ранее. По словам советника президента РФ Антона КОБЯКОВА, корректировка дат проведения форума произведена в связи с графиком многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств.

Японскую делегацию на форуме вновь может возглавить премьер-министр Синдзо АБЭ.

Форум традиционно будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)). В настоящее время продолжается работа над формированием деловой программы.

«Как и в предыдущие годы, в ней будет сохранен акцент на отраслевую и инвестиционную направленность, однако ожидается, что в 2018 году в программе будет уделено больше внимания вопросам развития человеческого капитала», - говорится в сообщении «Росконгресса».

Деловую часть Форума дополнят культурная и спортивная программы, в рамках которых впервые будет проведен международный турнир по логической настольной игре го, а также ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро КАНО среди юниоров и юниорок до 21 года и другие мероприятия. Также в этом году впервые в рамках ВЭФ пройдет Международная регата больших парусников.

Фото ТАСС.