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Работы по реконструкции морского фасада Владивостока завершатся в 2011 году
Ремонтные работы на муниципальных объектах в рамках программы реконструкции Морского фасада будут завершены в 2011 году.
В список ремонта включено более 30 зданий, расположенных вдоль гостевого маршрута - фасады школ, поликлиник, детских садов, школ искусств и другие. Кроме того, будут реконструированы более десяти скверов, среди которых сквер Муравьева-Амурского, Театральный сквер у театра имени Максима Горького, скверы у памятника Ленину на привокзальной площади, у памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сквер адмирала Макарова и другие. Здания на улицах Светланской, Алеутской, Фокина, Семеновской, Пограничной, Петра Великого и других в ходе реконструкции будут оформлены современной подсветкой.
Для Спортивной набережной и "Владивостокского Арбата" (части улицы Фокина) архитекторы разработали специальные проекты реконструкции. Здесь будут обновлены фонтаны, появятся новые клумбы, фонари, брусчатка и другие элементы оформления.
Свою часть работ по реконструкции зданий и сооружений необходимо провести также собственникам зданий, которые находятся в краевой, федеральной или частной собственности. К примеру, в этом списке - около 40 объектов краевой собственности, где располагаются учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.
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