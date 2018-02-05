"Коллективного Пушкарева" разбавили коллективом "Сумотори"

Новый глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО начал формирование собственной команды в мэрии

В минувший четверг, 1 февраля, к своим обязанностям приступил новый заместитель главы городской администрации – Сергей ШЕРСТЮК. Ранее он уже являлся замом Виталия Веркеенко – в основанном последним технохолдинге «Сумотори».

Появление нового заместителя Виталий Веркеенко анонсировал еще в середине января в интервью газете «Владивосток». При этом градоначальник подчеркнул, что данное назначение – не вместо кого-то, а заполняет существующую вакансию. Однако набор функциональных обязанностей нового заместителя вполне соответствует рангу первого вице-мэра, коих в настоящий момент в администрации трое. В ведение Сергея Шерстюка отданы вопросы транспорта, экономики и развития предпринимательства, наружной рекламы и информации, а также управления бухгалтерии, планирования и организационной работы.

Добавим, что в отличие от своего руководителя, Сергей Шерстюк имеет солидный опыт работы в органах власти. С 1995 по 2000 годы он работал в структурах краевой администрации и Думы Приморского края, а позднее являлся главным федеральным инспектором по Приморскому краю.