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Валентина Матвиенко разрешила депутатам Приморья "драться в кабинетах"
Во Владивостоке подвели итоги Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
Прошедший во Владивостоке Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) в очередной раз дал понять согражданам, что Дальний Восток остается «нашенским», иностранцам – что внимание правительства РФ к региону однозначно надолго, носит серьезный в части объема направляемых инвестиций характер и, вообще, Владивосток – точка роста отечественной экономики.
Это была самая большая и представительная - 350 участников из 28 стран - сессия за всю историю АТПФ.
У композитора Давида ТУХМАНОВА есть песня со словами: «В каждой строчке только точки после буквы «л»…» В ней нет и намека на восток, но называется она «Восточная песня». Она точно хорошо известна российским участникам Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) – учитывая их возраст, песня пришлась на расцвет их молодости. Так вот, все, что наговорено на форуме после буквы «л», свидетельствует о том, что к восточным территориям проявляется большое, хоть и запоздалое внимание.
Все, что я сказать хотел…
Наиболее концентрированно эту мысль выразили на встрече председатель Совета Федерации и председатель АТПФ на прошедшей сессии Валентина МАТВИЕНКО и председатель Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) Виктор ГОРЧАКОВ.
- Еще не так давно в словосочетании «Дальний Восток» определяющим оставалось слово «дальний». Сейчас, когда регион активно интегрируется в АТР, а в развитии страны все отчетливее проявляется восточный вектор, это обнадеживает и позволяет думать, что Дальний Восток – край не только «далекий, но и нашенский», - сказал спикер ЗС ПК.
- Владивосток – это столица Дальнего Востока, это восточные ворота России, - начала свое выступление Валентина Матвиенко. И пусть официально это не так, но слова означают, что в федеральном центре фактически именно так позиционируют наш город. По словам спикера СФ, «не блажь и не выдумка» задача усиленного развития Дальнего Востока и Сибири, поставленная правительством. - Регион является новой точкой роста для России, новой точкой инновационной экономики с учетом его огромного потенциала. Будущее России сегодня во многом связано с Тихоокеанским регионом, - заключила Валентина Матвиенко.
Советом Федерации по рекомендации президента Владимира ПУТИНА готовится проект федерального закона «О социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона». Он, как предполагается, закрепит приоритеты «восточной» политики страны и повысит инвестиционную привлекательность региона. Группу по разработке закона возглавляет заместитель председателя СФ Вячеслав ШТЫРОВ.
Высокая гостья была в восторге от изменившегося Владивостока. С этого она начала встречу с депутатами Законодательного Собрания Приморского края и муниципальных органов власти.
Эти слова можно было бы принять за традиционный реверанс принимающей стороне, если бы, по ее словам, «не удивление приехавших на Парламентский форум АТР участников, буквально открывших для себя Владивосток» и не их вопросы спикеру СФ, общий смысл которых, по ее выражению, – «куда нести инвестиции, куда их складывать».
Взять власть!
Руководство страны сейчас занимается разработкой ускоренной программы развития Дальнего Востока и Сибири. Совет Федерации, как палата регионов, готов принять все предложения в эту программу от приморских депутатов.
- Ведь кроме вас никто не знает, что вам нужно, - убеждала депутатов ЗС ПК Валентина Матвиенко, заметив, что программа, по предварительным оценкам, потребует около 3 трлн рублей, а ее осуществление невозможно поступательно, необходим прорыв.
В ответ на сетования депутатов, что их полномочия сужаются, а законодательные инициативы не находят поддержки в федеральном центре, спикер СФ напомнила: «Власть не дают, власть берут». Имелись в виду такое качество инициатив и их аргументация, отказать в которых было бы невозможно. От ЗС, по ее мнению, необходимы законы, которые гарантировали в Приморье благоприятную инвестиционную среду.
И еще спикер Совета Федерации обратила внимание на мирное сосуществование (отсутствие «раздрая», если дословно) всех ветвей региональной власти во имя привлечения инвестиций. Но, кажется, это предупреждение было лишним, этой болезнью приморские политики давно переболели, а если, порой, симптомы появляются, то глубоко спрятаны. «Драться в кабинетах» Валентина Матвиенко разрешила, но «выходить к людям надо с согласованным решением». При этом гостья заметила, что ЗС не должно обслуживать исполнительную власть.
- Надо работать в тесном контакте, но иметь свою позицию, и нести полную ответственность за экономическое и социальное развитие в регионе, - считает Валентина Матвиенко.
Улучшать инвестиционный климат можно только борьбой с коррупцией, считает спикер СФ, буквально произнеся перед собравшимися: «Тут еще зачищать и зачищать поляну». И заметила, что из Москвы Приморский край, в котором объявлена декриминализация, еще таковым - декриминализированным - не выглядит.
Кстати, на встрече Валентины Матвиенко с депутатами ЗС ПК попутно выяснилось, что аппарат ЗС – 110 человек. Спикер СФ косвенно рекомендовала сократить такое количество. Так, например, сделали в Совете Федерации.
Сила – в малом
Высокая гостья Приморья призвала усиленно развивать малый и средний бизнес, обратив особое внимание на бизнес не торговый, а занятый производством.
- Малый и средний бизнес должен быть в производстве, в науке, конечно, и в сфере услуг, - сказала Валентина Матвиенко. – Многие люди сами могут добиться успеха при небольшой, но реальной господдержке, когда не будут обирать малый бизнес и не будут контролеры развлекаться. Муниципальным властям надо предметно заниматься ростом доходов бюджета.
В бытность спикера СФ губернатором Санкт-Петербурга в городе были снижены налоги для малого бизнеса. В результате доходы бюджета каждый год росли многократно. Малый бизнес вышел из теневой экономики.
На что облизывались депутаты АТР
По словам Валентины Ивановны, они облизывались на кампус ДВФУ.
- Они уже готовы подать заявки на то, чтобы своих студентов учить в вашем университете, - сказала спикер СФ приморским депутатам. – Мы будем серьезно развивать здесь образовательную услугу и деньги таким образом зарабатывать. Вполне реально иметь процентов 25 иностранных студентов и тем самым развивать и образовательную базу, и университет.
Валентина Матвиенко отметила важность встреч с депутатами региональных парламентов. По ее мнению, это дает возможность выстроить более эффективное взаимодействие парламентариев разных уровней и повысить качество принимаемых законов.
Ольга ВЛАДИМИРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Матвиенко балаболка и хапуга.