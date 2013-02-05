Валентина Матвиенко во Владивостоке высказала свою обеспокоенность "обезлюживанием региона"

Во Владивостоке Валентина Ивановна Матвиенко общалась с приморскими депутатами довольно раскрепощенно, употребляя в речи пословицы, поговорки и устойчивые выражения.

«Обезлюживание региона». Новый для приморцев термин. О продолжающемся оттоке дальневосточников из региона.

«Хлопнулась оборонка». О развале предприятий ВПК на Дальнем Востоке.

«Чего лить крокодиловы слезы». О произошедшем с отечественной экономикой в 90-е годы.

«Не блажь и не выдумка». О серьезности намерений правительства развивать Дальний Восток.

«Нет худа без добра». О законе Димы ЯКОВЛЕВА, «который серьезно встряхнул общество» в том смысле, что «мы сами в состоянии решить проблемы своих сирот», а местные ЗС должны выработать меры по поддержке приемных семей.

«Здесь зачищать и зачищать поляну». О до конца недекриминализированном Приморском крае.

«На то и щука в реке, чтобы карась не дремал». О том, как хорошо, что есть в приморском краевом парламенте какая-никакая оппозиция.

«Что первично: яйцо или курица». К вопросу о том, что первично: инфраструктура, что создана к саммиту АТЭС, или производство. Спикер СФ считает, что инфраструктура первична.

«За ушко, да на солнышко». О руководителях приморской компании, которые, якобы, управляют ею, сидя на Канарах. Обсуждая проблему горнопромышленной компании в п. Восток, где, как ей доложили, стоит вопрос о закрытии предприятия (что оказалось не совсем так), Валентина Ивановна даже ввернула словечко, за публикацию которого «Золотому Рогу» пришлось бы, по новому закону Госдумы о ненормативной лексике, платить штраф...

Ольга ЖУРМАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.