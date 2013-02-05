Председатель Совета Федерации РФ Валентина МАТВИЕНКО побывала гостях у студентов ДВФУ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина МАТВИЕНКО осмотрела гостиничный комплекс №10 кампуса Дальневосточного федерального университета. Сегодня в этом корпусе живут 770 студентов, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Валентина Матвиенко посетила расположенное в комплексе кафе. «Так как кафе рассчитано только на студентов, необходимо контролировать ценовую политику, чтобы не страдал карман студентов. Качество еды при этом не должно ухудшаться», - отметила председатель Совета Федерации. Она отметила, что необходимо обеспечить студентов возможностью готовить еду самим.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что подходящие помещения в кампусе ДВФУ для этого уже есть и в скором времени их оснастят всем необходимым.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.