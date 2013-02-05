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Председатель Совета Федерации РФ Валентина МАТВИЕНКО побывала гостях у студентов ДВФУ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина МАТВИЕНКО осмотрела гостиничный комплекс №10 кампуса Дальневосточного федерального университета. Сегодня в этом корпусе живут 770 студентов, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Валентина Матвиенко посетила расположенное в комплексе кафе. «Так как кафе рассчитано только на студентов, необходимо контролировать ценовую политику, чтобы не страдал карман студентов. Качество еды при этом не должно ухудшаться», - отметила председатель Совета Федерации. Она отметила, что необходимо обеспечить студентов возможностью готовить еду самим.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что подходящие помещения в кампусе ДВФУ для этого уже есть и в скором времени их оснастят всем необходимым.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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