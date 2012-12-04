www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Владивосток обошли стороной

04 Декабря 2012, 15:59 | Владивосток

Специалисты администрации Владивостока еще весной нынешнего года разработали и отправили для включения в Программу социально-экономического развития Приморского края до 2017 года, а также в государственные программы Приморского края наиболее важные для развития краевого центра проекты.

Среди предложенных и жизненно необходимых - строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство детских садов, реконструкция и восстановление ливневой канализации, строительство второй очереди комплекса по переработке и утилизации ТБО в районе ручья Безымянного, модернизация систем теплоснабжения, создание парка дикой природы Уссурийской тайги и ряд других.

Большой объем предложений разработан специалистами по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и касается развития дорожной сети Владивостока. Среди важнейших - строительство дороги вдоль Амурского залива «м. Токаревский - м. Кунгасный - ул. Русская - ул. Маковского», реконструкция таких узлов улично-дорожной сети, как «ул. Днепровская - Вострецова - Печорская - пр. 100-летия Владивостока», «ул. Котельникова - Аллилуева - пр. Красного Знамени», «Фадеева - Борисенко - Спортивная».

В числе предложений - реконструкция Рудневского моста и строительство транспортных развязок в районе остановок «Заря», «Авангард», Первой Речки, ул. Комсомольской, площади Луговой, возведение четырех развязок на новой трассе «пос. Новый - Де Фриз - Седанка - Патрокл», реконструкция развязки в районе ул. Фирсова.

Включение этих городских объектов в государственные программы обусловлено тем, что все они являются очень дорогостоящими и требуют софинансирования из краевого и федерального бюджетов, поскольку муниципальная казна, в силу особенностей распределения налоговых и неналоговых доходов по бюджетам разных уровней, не сможет потянуть такого рода крупные объекты. Так, для реконструкции ливневой канализации необходимо не менее 15 млрд рублей, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья - более 12 млрд, для строительства необходимого количества дошкольных учреждений - 7 млрд рублей. Строительство второй очереди комплекса по переработке ТБО тянет более чем на полмиллиарда рублей. Напомним, комплекс строился по заказу администрации Приморского края, однако не был достроен и в сентябре 2012 года передан в собственность Владивостока.

Для сравнения - весь бюджет Владивостока на 2013 год составит около 10,5 млрд рублей, из которых почти половина - это затраты на сферу образования.

Безусловно, во Владивостоке на муниципальные средства строятся детские сады, социальное жилье, ремонтируется ливневая канализация и т. д. Но для радикального решения подобных проблем краевого центра, не решавшихся десятилетиями, требуется гораздо больше финансовых вложений.

К сожалению, ни в проект программы социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы, ни в проекты госпрограмм, обсуждаемых сейчас в администрации Приморского края, ни одно из этих предложений не вошло.

В связи с этим администрация Владивостока направила письмо в адрес губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с предложением все-таки включить важнейшие проекты в Программу социально-экономического развития Приморского края и в государственные программы Приморского края.

В противном случае нерешенными останутся как проблемы пробок в городе Владивостоке, так и многие другие, требующие скорейшего решения и крупных финансовых вложений.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru