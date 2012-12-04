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Владивосток обошли стороной
Специалисты администрации Владивостока еще весной нынешнего года разработали и отправили для включения в Программу социально-экономического развития Приморского края до 2017 года, а также в государственные программы Приморского края наиболее важные для развития краевого центра проекты.
Среди предложенных и жизненно необходимых - строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство детских садов, реконструкция и восстановление ливневой канализации, строительство второй очереди комплекса по переработке и утилизации ТБО в районе ручья Безымянного, модернизация систем теплоснабжения, создание парка дикой природы Уссурийской тайги и ряд других.
Большой объем предложений разработан специалистами по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и касается развития дорожной сети Владивостока. Среди важнейших - строительство дороги вдоль Амурского залива «м. Токаревский - м. Кунгасный - ул. Русская - ул. Маковского», реконструкция таких узлов улично-дорожной сети, как «ул. Днепровская - Вострецова - Печорская - пр. 100-летия Владивостока», «ул. Котельникова - Аллилуева - пр. Красного Знамени», «Фадеева - Борисенко - Спортивная».
В числе предложений - реконструкция Рудневского моста и строительство транспортных развязок в районе остановок «Заря», «Авангард», Первой Речки, ул. Комсомольской, площади Луговой, возведение четырех развязок на новой трассе «пос. Новый - Де Фриз - Седанка - Патрокл», реконструкция развязки в районе ул. Фирсова.
Включение этих городских объектов в государственные программы обусловлено тем, что все они являются очень дорогостоящими и требуют софинансирования из краевого и федерального бюджетов, поскольку муниципальная казна, в силу особенностей распределения налоговых и неналоговых доходов по бюджетам разных уровней, не сможет потянуть такого рода крупные объекты. Так, для реконструкции ливневой канализации необходимо не менее 15 млрд рублей, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья - более 12 млрд, для строительства необходимого количества дошкольных учреждений - 7 млрд рублей. Строительство второй очереди комплекса по переработке ТБО тянет более чем на полмиллиарда рублей. Напомним, комплекс строился по заказу администрации Приморского края, однако не был достроен и в сентябре 2012 года передан в собственность Владивостока.
Для сравнения - весь бюджет Владивостока на 2013 год составит около 10,5 млрд рублей, из которых почти половина - это затраты на сферу образования.
Безусловно, во Владивостоке на муниципальные средства строятся детские сады, социальное жилье, ремонтируется ливневая канализация и т. д. Но для радикального решения подобных проблем краевого центра, не решавшихся десятилетиями, требуется гораздо больше финансовых вложений.
К сожалению, ни в проект программы социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы, ни в проекты госпрограмм, обсуждаемых сейчас в администрации Приморского края, ни одно из этих предложений не вошло.
В связи с этим администрация Владивостока направила письмо в адрес губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с предложением все-таки включить важнейшие проекты в Программу социально-экономического развития Приморского края и в государственные программы Приморского края.
В противном случае нерешенными останутся как проблемы пробок в городе Владивостоке, так и многие другие, требующие скорейшего решения и крупных финансовых вложений.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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