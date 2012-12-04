Владивосток влезает в долги

Проведены публичные слушания по проекту бюджета города на 2013 год и отчетный период 2014-2015 годов

Жители краевого центра высказались резко против роста дефицита. Впрочем, большинство участников слушаний, которые прошли в здании мэрии, поддержали проект главного финансового документа.

Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ в день слушаний выехал из Приморья, сообщил «ЗР» источник в мэрии. Так что главным докладчиком стала вице-мэр Наталья ЗУБОВА.

На образование в 2013 году запланировано 47,4% средств городского бюджета, на общественные вопросы - 15,6%, на национальную экономику - 14,9%, ЖКХ - 14,1%, физкультуру и спорт - 1,6%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 1,1%, охрану окружающей среды - 0,1%.

«Уровень дотационности Владивостока уже превышает 30%, что по федеральному законодательству налагает некоторые ограничения, - сообщила Наталья Зубова: «Планируется привлечение заемных средств. В 2013 году - 3,7 млрд рублей, в 2014 - 4,5 млрд, в 2015 - 5,13 млрд рублей».

Вице-мэр в заключение своего выступления подчеркнула, что бюджет остается социально направленным и сформирован в соответствии с бюджетным законодательством.

Однако некоторые горожане остались весьма недовольны прозвучавшим докладом, и посыпались острые вопросы.

«Почему нет заключения Контрольно-счетной палаты? Как можно успеть в короткий срок внести замечания?» - спросил предприниматель Дмитрий ЦАРЕВ.

«Бюджет был внесен в думу в установленные сроки. Все замечания и поправки КСП были учтены. Со стороны прокуратуры замечаний не было», - ответила Наталья Зубова.

«Возникло много недоразумений по докладу. Бюджет идет с нарастанием долга. Как это можно понять?» - поинтересовался известный приморский эколог, профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

«Как я уже сказала, 131-м федеральным законом за органами самоуправления закреплено 42 вопроса. Но источников дохода недостаточно для покрытия всех. В таком случае мы вправе принимать бюджет с дефицитом и привлекать заемные средства. И краевой, и федеральный бюджеты также принимаются с дефицитом. Не выполнять же вопросы местного значения не имеем права. Стараемся снизить дефицит. Он в рамках законодательства», - ответила Наталья ЗУБОВА.

«Почему, если у нас бюджет скатился на 37%, расходы на администрацию имеют тенденцию к росту?» - спросил Дмитрий Царев.

«Роста расходов на администрацию нет. Завершились стройки АТЭС, поэтому бюджет сократился. Но работы для местного самоуправления меньше ведь не стало. Полномочия органов местного самоуправления лишь растут. В целом расходы на администрирование снижены на 185 млн рублей», - ответила Наталья Зубова.

«К 2015 году долг Владивостока увеличится до 5 млрд рублей. Это греческий сценарий. Обслуживание долга ляжет на город непосильным бременем», - заметил Дмитрий Царев.

«Если мы планируем дефицит, то знаем, как будем гасить долги. Территория банкротом никогда не будет. Планировать без дефицита бюджет мы сами бы очень хотели. Но пока это невозможно. Работаем над расширением налогового потенциала. Нужно повысить и легализовать заработную плату. Ведем работу по погашению налоговых долгов. Я вас уверяю, что администрация города не сидит сложа руки, а ведет активную работу», - заверила Наталья Зубова.

«А при Копылове (экс-мэр Владивостока. - Прим. «ЗР») какой дефицит был?» - спросил один из присутствующих с места, не представляясь.

«При Копылове совсем другие условия были», - ответила Наталья Зубова.

Дмитрий Царев вновь попытался выступить, но председательствовавший на заседании председатель комитета по бюджету думы города Владимир ИСАКОВ заявил, что предприниматель исчерпал свой лимит.

«В таком случае предлагаю занести в протокол мое предложение: отказаться от роста долговой нагрузки, пересмотреть бюджет и после этого вновь провести публичные слушания», - выступил Дмитрий Царев.

«Меня удивило ваше предложение принять несбалансированный бюджет. Мы обязаны выполнить поручения президента. Если вы видите нарушения бюджетного законодательства - сообщите, и мы их учтем. Но мы не имеем права принимать несбалансированный бюджет», - заметила Наталья Зубова.

Председатель провел голосование, и подавляющее большинство присутствующих поддержали представленный общественности проект бюджета Владивостока.

Досье "ЗР"

Основные параметры городского бюджета по доходам на 2013 год составят по плану 10,34 млрд рублей, на 2014 год - 10,5 млрд рублей, на 2015-й - 11,02 млрд рублей. Общий объем расходов на 2013 год предусмотрен в сумме 11,22 млрд рублей, на 2014 год - 11,22 млрд рублей, на 2015 год - 11,6 млрд рублей. Размер дефицита бюджета на 2013 год составит 881,9 млн рублей, на 2014 год - 722 7 млн рублей и на 2015 год - 628,06 млн рублей.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".