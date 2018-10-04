Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)

Мэр Владивостока обнародовал видеоролик, котором рассказал о причинах своего неожиданного ухода с поста главы города - понять что-либо по-прежнему сложно

Глава Владивостока Виталий Веркеенко обнародовал видеоролик, в котором он поясняет причины своего поступка - решение уйти с должности мэра Приморской столицы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Здесь ссылка на видео.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», 2 октября Виталий Веркеенко через социальные сети объявил о своем решении уйти с должности главы города. Решение было очень неожиданным и крайне осложнило работу врио губернатора Олега Кожемяко, который был весьма лояльно настроен к мэру Владивостока и даже успел провести с мэром несколько встреч, на которых обсуждались наиболее острые проблемы города, вопросы взаимодействия, ход подготовки к зиме и пр.

Напомним, что 1 марта 2018 года в странице в социальной сети Facebook глава Владивостока поздравил всех горожан с первым днем весны японской мудростью.



