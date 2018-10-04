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Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)

04 Октября 2018, 18:29 | Владивосток

Мэр Владивостока обнародовал видеоролик, котором рассказал о причинах своего неожиданного ухода с поста главы города - понять что-либо по-прежнему сложно

Глава Владивостока Виталий Веркеенко обнародовал видеоролик, в котором он поясняет причины своего поступка - решение уйти с должности мэра Приморской столицы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Здесь ссылка на видео.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», 2 октября Виталий Веркеенко через социальные сети объявил о своем решении уйти с должности главы города. Решение было очень неожиданным и крайне осложнило работу врио губернатора Олега Кожемяко, который был весьма лояльно настроен к мэру Владивостока и даже успел провести с мэром несколько встреч, на которых обсуждались наиболее острые проблемы города, вопросы взаимодействия, ход подготовки к зиме и пр.

Напомним, что 1 марта 2018 года в странице в социальной сети Facebook глава Владивостока поздравил всех горожан с первым днем весны японской мудростью.


 

Путь для самурая, выходит, оказался слишком витиеват и короток. Возможно, что просто не до всех у нас доходят красивые заморские мудрост?.. Что поделать - в России в ходу лаконичные жанры и более грубоватые решения.

Фото Vladnews.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: выборы  владивосток  шпорт  КПРФ  Справедливая Россия  избирком  бюллетень  ищенко  провал  Веркеенко  президент  кожемяко  ЛДПР  Путин  единая россия  урна  тарасенко  подкуп  скандал 



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Комментарии

  • Иван20:33, 04.10.2018#

    Прочёл, что это протест против малого отчисления налогов, собранных городом, - из-за нефедерального статуса Владивостока. Но в "Википедии" указаны только три российских города в этом статусе: Москва, С-Петербург и Севастополь. Федеральные города не подчиняются региональным губернаторам, у них своя власть и финансы. Повода надеяться на федеральный статус много у многих городов, - но это большое заблуждение. . .

  • Иван20:33, 04.10.2018#

    Прочёл, что это протест против малого отчисления налогов, собранных городом, - из-за нефедерального статуса Владивостока. Но в "Википедии" указаны только три российских города в этом статусе: Москва, С-Петербург и Севастополь. Федеральные города не подчиняются региональным губернаторам, у них своя власть и финансы. Повода надеяться на федеральный статус много у многих городов, - но это большое заблуждение. . .

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