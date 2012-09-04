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Приморцы будут получать госуслуги по единой карте
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Новый краевой закон урегулируют деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Приморского края. Проект поддержал комитет Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, а краевой парламент обсудит его на сентябрьской сессии.
Основанием для разработки проекта краевого закона "О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт" стал Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", который предусматривает два этапа выдачи универсальных электронных карт (УЭК). С 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно граждане смогут получить универсальные электронные карты на основании личного заявления. Тем, кто в установленные сроки не заявил о своем желании статья владельцем УЭК и не отказался ее получать, выдача карт будет осуществляться с 1 января 2014 года.
Как пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Виктор Гребнев, в первую очередь универсальная электронная карта должна освободить гражданина от необходимости приходить в государственные органы за разного рода справками, информацией, получением тех или иных услуг. "Электронная карта выдается по желанию гражданина, она нужна для того, чтобы значительно облегчить доступ к государственным услугам. Важно, что карта позволяет также производить платежи, не только с терминалов, но и с домашнего компьютера", - сказал Виктор Гребнев.
Напомним, что в рамках программы "Информационное общество" все федеральные базы были приведены к такому виду, когда в качестве необходимого идентификатора они могут принимать так называемый номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионного страхования), который однозначно идентифицирует гражданина перед государственным органом. Уже сейчас на портале госуслуг можно получить в электронном виде несколько сотен услуг. Данные услуги будут доступны и с помощью универсальной электронной карты, и их количество с каждым днем будет расти. С помощью УЭК можно будет оплатить услуги ЖКХ и паспортного стола, налоги, пошлины и штрафы в ГИБДД, записаться на прием к врачу.
Комитет рекомендовал депутатам принять данный законопроект в первом чтении на очередном заседании краевого парламента 26 сентября.
«Золотой Рог».
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