Виктор Ишаев: 96-97% от 670 млрд рублей, потраченных государством, достанется владивостокцам

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Виктор Ишаев доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о готовности Владивостока к проведению саммита АТЭС, а также о ситуации на Дальнем Востоке.

На встрече с главой государства Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе сообщил о полной готовности объектов, которые задействованы для проведения саммита АТЭС во Владивостоке. Кроме того, Виктор Ишаев рассказал о других объектах, строительство которых ведется по программе подготовки к саммиту, однако не будут задействованы в ходе проведения международного мероприятия, а строятся для улучшения городской инфраструктуры Владивостока. «Из 670 миллиардов рублей, потраченных государством, примерно 3-4% составляют расходы на сам саммит. Всё остальное достанется людям: газопровод, уникальные мосты, университет, дороги, десятки других объектов», - сказал он.

Темой встречи Президента со своим полпредом стал также вопрос строительства космодрома Восточный в Амурской области. Виктор Ишаев отметил, что сегодня он требует от Роскосмоса график строительных работ, а также скорейшего открытия финансирования. По его словам, генеральным подрядчиком выполнено работ более чем на 3 миллиарда рублей, хотя по плану до конца 2012 года должно быть выполнено работ на 18 миллиардов.

Обсужден вопрос развития судостроения на Дальнем Востоке. Виктор Ишаев выразил свою позицию о необходимости сохранения центра атомного судостроения в Комсомольске-на-Амуре.

Также полпред доложил Президенту о текущей социально-экономической ситуации в регионах Дальнего Востока и о первых шагах работы возглавляемого им Минвостокразвития России.

«Золотой Рог».