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Саммит АТЭС - 2012
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Замминистра ушел от ответа на вопрос китайских журналистов о саммите АТЭС

04 Сентября 2012, 00:06 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ZRPRESS. Заключительное совещание старших должностных лиц АТЭС прошло весьма продуктивно: было согласовано большое число инициатив, многие из которых, если не большинство, были выдвинуты Россией.

"Никаких документов на нашем совещании не принималось и, собственно, не предполагалось, поскольку на уровне старших должностных лиц решения в АТЭС не принимаются, - пояснил на брифинге председатель совещаний старших должностных лиц АТЭС, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь МОРГУЛОВ. - Мы готовим рекомендации для министров, которые затем рассматривают их и в случае утверждения передают на рассмотрение лидерам. Встреча показала, что все без исключения делегации настроены на конструктивный лад, и это дает мне основания полагать, что предстоящая встреча лидеров АТЭС будет результативной".

"Блестящая наша инициатива, по-моему, о ней особенно уместно говорить здесь, в стенах Дальневосточного федерального университета) - инициатива о создании единого общеобразовательного пространства АТР. Или взять, например, нашу инициативу использования транспортного потенциала наземной части России или тем более Северного морского пути для организации товарных потоков Восток-Запад. Очень интересная, на мой взгляд, идея оснащения транспортных узлов и коридоров системой глобальной спутниковой навигации с использованием российской системы ГЛОНАСС. Антитеррористическая защита объектов транспорта и транспортных средств мне кажется тоже очень перспективным направлением и имеет шансы быть одобренным. И это я называю лишь некоторые из наших инициатив", - отметил замминистра.

По словам Игорь Моргулова, не все инициативы, выдвинутые Россией, равно как и другими партнерами, были утверждены.

"Не вижу в этом ничего необычного: это нормальный переговорный процесс. Причина может быть не в том, что та или иная инициатива заведомо была непроходной, таких, пожалуй, на нашей стороне не было. Проблема в другом - в том, что экономики АТЭС все-таки слишком разные. Этот форум объединяет очень разные экономики, и поэтому задача состоит в том, чтобы найти очень тонкий баланс между интересами весьма разных по своей структуре экономик, и там, где этот баланс удавалось находить, инициатива получала одобрение. Там, где очевидно один или два партнера говорили: "нет, для нас это неудобно", - как принято говорить в АТЭС, - значит неудобно: принцип консенсуса действует, и здесь мы играем по тем правилам игры, которые существуют в этом объединении", - сказал замминистра.

Игорь Моргулов также тактично обошел вопрос китайских журналистов о превышении сметы расходов на проведение саммита во Владивостоке.

"Расходы такие, какие они есть. По-моему, мы все свидетели и видим прекрасные здания одного из самых современных сегодня в России с точки зрения технологий университета, и многие мои коллеги, которые проводили сейчас вместе со мной совещания, наверное, с каким-то сожалением говорили, что они, если можно было бы вернуться на 30-40 лет назад, были бы счастливы учиться в стенах такого замечательного учебного заведения, и я абсолютно разделяю эту оценку", - сказал он.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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