Во Владивостоке состоялся очередной праймериз

3 августа в краевом центре состоялось очередное предварительное голосование – народный праймериз за кандидатов в региональный список на выборах кандидатов в Государственную Думу РФ

В нем принимали участие представители общественных организаций Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия». 17 кандидатов презентовали свои предвыборные программы, отвечали на вопросы из зала.

По итогам голосования уполномоченных, а «выборщиков» было 171 человек, десятка лидеров списка кандидатов выглядит так:

1. Пинский В.В – 170 голосов

2. Глубоковская Э.Г. - 150 голосов

3. Ахоян Г.Ц. - 145 голосов

4. Костенко А.И. - 140 голосов

5. Кондратов Р.В. - 138 голосов

6. Григорович Д. Н. - 130 голосов

7. Изотова Н. В. - 80 голосов

8. Ошур Е.В. - 80 голосов

9. Шкарупа Е.В. - 80 голосов

10. Нагорная Я.А. - 80 голосов

Отметим, что 3 августа прошла шестая площадка народного праймериз из десяти запланированных в Приморском крае. 4 августа праймериз состоится в городе Уссурийск.