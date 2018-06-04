Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
Чтобы поддержать бывшего главу угольного холдинга «Колмар», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Народный артист России Владимир МАШКОВ примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в ранге руководителя штаба общественной поддержки Сергея ЦИВИЛЕВА, который планирует выдвинуться на выборы губернатора Кемеровской области.
«Две новости. Владимир Машков в составе делегации Кузбасса примет участие в Восточном форуме во Владивостоке. И вторая: я собираюсь участвовать в выборах губернатора Кемеровской области, и Владимир Львович согласился возглавить мой штаб общественной поддержки после выдвижения. Я очень благодарен этому незаурядному человеку за готовность работать вместе на благо Кузбасса», - сообщил врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
С 2014 по 2018 год Сергей Цивилев возглавлял ООО «Угольная компания «Колмар». В начале марта занял должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Врио губернатора г-н Цивилев был назначен с 1 апреля, когда экс-губернатор Кемеровской области Аман ТУЛЕЕВ ушел в отставку вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни по окончательным данным 60 человек, в том числе 41 ребенка.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
- Владимир Путин вручил зеленую папку губернатору Приморья
- Министру, прибывшему на ВЭФ, потребовалась помощь приморских врачей
- Встречи Южной и Северной Корей во Владивостоке не будет
- Путин уже во Владивостоке
- Премьер-министр Японии во Владивостоке призвал Россию поставить точку в территориальном споре
- Президент Республики Корея сегодня вечером прилетит во Владивосток
Новости раздела
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- На железнодорожном вокзале Хабаровска открыт пешеходный тоннель
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров