Владивосток получит облегченный визовый режим - Медведев

Правительство РФ планирует предоставлять иностранцам, которые будут посещать свободный порт Владивосток, 8-дневные визы прямо на границе, пишет деловая газета "Золотой Рог".

"В свободном порту Владивосток будет введен облегченный визовый режим. Благодаря этому иностранные гости могут получать 8-дневную визу прямо на границе. При этом пункты пропуска должны будут работать круглосуточно", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании правительства.

Премьер добавил, что в порту также будет работать таможня в режиме "одного окна".

"Мы планируем ввести режим свободной таможенной зоны, которая позволит, к примеру, освобождать ввозимое оборудование от уплаты импортной пошлины и НДС", - пояснил Медведев.

Также правительство сможет предоставить особые условия работы образовательным и медицинским организациям и ряду предприятий, в том числе рыболовным.

"Чтобы свободный порт заработал, мы намерены предпринять ряд шагов. Во-первых, это предоставление фискальных преференций резидентам, пониженные ставки по уплате налога на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога на 5 лет. Во-вторых, мы говорим о необходимости облегчить целый ряд других обязанностей, в том числе уменьшением совокупных отчислений в государственные и внебюджетные фонды", - заявил премьер.

Правительство РФ на заседании в четверг рассматривает проекты федеральных законов о создании свободного порта Владивосток.

Документы создают правовую базу и определяют условия для инвестиций в действующие и создаваемые предприятия, инфраструктурные объекты, транспортно-логистические комплексы в Приморском крае и Дальневосточном федеральном округе в целом (в том числе для сооружения и модернизации морских причалов и других объектов инфраструктуры).

Речь идет о проектах федеральных законов "О свободном порте Владивосток", о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ и в другие законодательные акты. Они определяют условия и порядок создания свободного порта Владивосток.

Законопроекты касаются государственной поддержки на территории свободного порта, в том числе определяют особенности труда работников у резидентов, а также принципы государственного и муниципального контроля, деятельности иностранных авиационных предприятий, въезда в Приморский край иностранцев, а также медицинской деятельности. Законопроект рассмотрен и одобрен 1 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, говорится в сообщении.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.