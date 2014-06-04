Владимир Миклушевский ответил на вопрос номер один

Во Владивостоке на о. Русском прошла "Большая встреча" с главой Приморского края Владимиром Миклушевским.

В конце "Большой встречи" врио губерантора Приморья ответил на вопрос номер один.

На вопрос о своей досрочной отставке и предстоящих выборах губернатора Миклушевский дал прямой ответ. Он напомнил о том, что о серьезном экономическом развитии Дальнего Востока неоднократно говорил президент Путин. И, конечно, здечь ручь идет и о развитиии в частности Приморского края. Поэтому требуется серьезная работа, и Миклушевский чувствует в себе силы продолжить ее на благо края. Он рассчитывает на поддержку жителей Приморья на досрочных выборах губернатора.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.