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Владимир Миклушевский ответил на вопрос номер один

04 Июня 2014, 14:56 | Владивосток

Во Владивостоке на о. Русском прошла "Большая встреча" с главой Приморского края Владимиром Миклушевским.

В конце "Большой встречи" врио губерантора Приморья ответил на вопрос номер один.

На вопрос о своей досрочной отставке и предстоящих выборах губернатора Миклушевский дал прямой ответ. Он напомнил о том, что о серьезном экономическом развитии Дальнего Востока неоднократно говорил президент Путин. И, конечно, здечь ручь идет и о развитиии в частности Приморского края. Поэтому требуется серьезная работа, и Миклушевский чувствует в себе силы продолжить ее на благо края. Он рассчитывает на поддержку жителей Приморья на досрочных выборах губернатора.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: большая встреча  выборы  миклушевский 



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Комментарии

  • Псевдоним13:31, 05.06.2014#

    Вали нах. . в свою москалию. . чиртила:) Ты не. . уя невыполнил план:)

  • Псевдоним15:59, 05.06.2014#

    И я того же мнения, только бла-бла-бла!

  • semernin1964@mail.ru10:59, 07.06.2014#

    Добрый день. Как можно говорить о развитии Дальнего Востока, если нас профессиональных перевозчиков просто стали зажимать на дороге. В районе п. Новый стоит Газель ДПС, инспектора устанавливают на проезжей части грузовые весы (а это просто не законно)и за превышение массы ставят эвакуатором на арест площадку. Хотя сам эвакуатор тоже должен иметь соответствующие разрешение , но предьявить он его отказываеться, потому что его просто нет. Вот и получаеться им т. е. людям в погонах можно нарушать закон ?

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