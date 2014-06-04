Владимир Миклушевский похудел и считает, что это ему идет

Во Владивостоке на о. Русском стартовала "Большая встреча" с главой Приморского края Владимиром Миклушевским.

На встрече звучат различные вопросы от граждан края. Один из них касался водовода на о. Русском. Миклушевский успокоил жителей, пообещав до конца года достроить объект. "Просто нужно немножко потерпеть", - попросил глава края.

В не меньшей степени приморцев волнует и судьбы одного из старейших предприятий Владивостока "Приморского кондитера" и его продукции, а по сути визитной карточки Приморья - конфет "Птичье молоко". Известно, что право на этот бренд и другие до сих пор оспаривается в судах федеральными кондитерами. На эту ситуацию у главы региона есть свой взгляд. Он рассказал, что сам очень любит эти конфеты, регулярно передает друзьям и знакомым полюбившиеся сладости и считает, что это, пожалуй, лучшие конфеты в стране, а может, и в мире. Зал с удовольствием поддержал это утверждение. Кроме того, Миклушевский сообщил, что уже дано задание нашим депутатам в Госдуме, сенатору от региона Заболотной подготовить предложения, связанные с несправедливым, по мнению врио губернатора, законом. Ведь бренд не только придуман в советское время, но и сами конфеты придуманы и разработаны во Владивостоке, а теперь по закону, но абсолютно несправедливо федеральные предприятия пытаются у приморской компании право единоличного пользования брендом.

Следующим вопросом стал вопрос из Лесозаводска. Глава региона пообещал лесозаводцам достроить спорткомплекс. Кроме того, сообщил, что планируется строительство четырех крытых катков, и в целом "все, что связано со спортом в Приморье, мы будем поддерживать". Отметил, что спорт очень любим приморцами, а хоккейная команда, организованная с нуля, достигла уже прекрасных результатов.

На вопрос о причинах хорошей физической формы самого Миклушевского глава края сообщил, что регулярно занимается спортом, а то, как заметили граждане, что он похудел, ему очень идет.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.