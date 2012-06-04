ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS. В Приморском крае обсудили готовность объектов саммита АТЭС.

Во Владивостоке в режиме видеоконференции (Владивосток-Москва) состоялось 19-е заседание Координационного Совета при Министре регионального развития РФ по вопросам подготовки и проведения саммита АТЭС. Оно прошло под председательством заместителя Министра регионального развития РФ Романа Панова.

В заседании также приняли участие вице-губернатор Приморского края Владимир Балан, Генеральный директор ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Олег Букалов, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, представители дирекций-госзаказчиков и подрядчиков строительства, руководители департаментов Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как сообщили в ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России», в ходе совещания было отмечено, что почти все объекты находятся в высокой степени строительной готовности, а ряд объектов уже сдан в эксплуатацию. К июлю Владивосток будет готов к саммиту АТЭС более чем на 90 процентов.