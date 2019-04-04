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Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет во Владивосток
Индия ожидает, что встреча Путина и Моди пройдет на острове Русском во Владивостоке, сообщает газета "Золотой Рог".
Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ станет одним из главных гостей V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября текущего года. На форуме планируется провести российско-индийскую панельную дискуссию и бизнес-диалог.
Саммит президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Индии Нарендры Моди, как ожидается, пройдет в начале сентября во Владивостоке, сказал посол Индии в России Бала Венкатеш ВАРМА. «Наш премьер посетит и саммит (с Путиным), и Экономический форум», - добавил посол Индии.
На ВЭФ-2019 также планируется проведение первого российско-японского диалога между регионами Дальнего Востока и префектурами Японии, а на «полях» форума - заседание межправительственных комиссий России со странами АТР, в частности, с Китаем и Южной Кореей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС.
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