Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет во Владивосток

Индия ожидает, что встреча Путина и Моди пройдет на острове Русском во Владивостоке, сообщает газета "Золотой Рог".

Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ станет одним из главных гостей V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября текущего года. На форуме планируется провести российско-индийскую панельную дискуссию и бизнес-диалог.

Саммит президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Индии Нарендры Моди, как ожидается, пройдет в начале сентября во Владивостоке, сказал посол Индии в России Бала Венкатеш ВАРМА. «Наш премьер посетит и саммит (с Путиным), и Экономический форум», - добавил посол Индии.

На ВЭФ-2019 также планируется проведение первого российско-японского диалога между регионами Дальнего Востока и префектурами Японии, а на «полях» форума - заседание межправительственных комиссий России со странами АТР, в частности, с Китаем и Южной Кореей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС.