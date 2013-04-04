Во Владивосток приедет Президент России

Президент России Владимир Путин встретится со студентами и сотрудниками ДВФУ во Владивостоке. Также он планирует посетить и все остальные федеральные университеты страны. Об этом Путин заявил на встрече с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета.

— Рассчитываю на то, что вы, а потом и ваши коллеги прямо расскажете и мне, и моим сотрудникам о том, как вы на местах ощущаете, что происходит, — отметил президент.

Путин заявил, что побеседует с представителями вузов о повышении финансовой базы студентов и доходов преподавателей. По его словам, к 2018 году заработок преподавателей от прямой педагогической деятельности должен быть в два раза выше, чем средняя заработная плата в регионе. Помимо этого, Путин намерен обсудить возможность укрепления связей вузов со школами, бизнесом и экономикой, сообщает пресс-служба ДВФУ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.