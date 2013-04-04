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Во Владивосток приедет Президент России
Президент России Владимир Путин встретится со студентами и сотрудниками ДВФУ во Владивостоке. Также он планирует посетить и все остальные федеральные университеты страны. Об этом Путин заявил на встрече с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета.
— Рассчитываю на то, что вы, а потом и ваши коллеги прямо расскажете и мне, и моим сотрудникам о том, как вы на местах ощущаете, что происходит, — отметил президент.
Путин заявил, что побеседует с представителями вузов о повышении финансовой базы студентов и доходов преподавателей. По его словам, к 2018 году заработок преподавателей от прямой педагогической деятельности должен быть в два раза выше, чем средняя заработная плата в регионе. Помимо этого, Путин намерен обсудить возможность укрепления связей вузов со школами, бизнесом и экономикой, сообщает пресс-служба ДВФУ.
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Комментарии
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Псевдоним16:05, 07.04.2013#
А с чего местным бюджетам платить повышенные зарплаты? Практически все районы края датационные. Для повышения зарплат учителям приходится увольнять тех кто не набирает 100% ставку - вот и весь фокус! Видимо для этого и вводят возможность дистанционного обучения в школах, где не хватает учителей и где их дальше намерены сокращать в будущем ради того, чтобы выполнить обещания Путина.
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Непоедувтайланд15:18, 07.04.2013#
Итак, ясно, на ЧТО "наши западные партнёры" вбили 28 с лишним миллиардов рупчиков (почти 1 млрд. долларов!) всего за 4 месяца, направив их в 654 НКО, работающих на территории РФ. И это только за 4 последние месяца! Это в те НКО, которые занимаются политической деятельностью. А Запад деньги на ветер не бросает. Он требует отдачу, результат. Обратите внимание, что здесь появилось порядка 25 комментов. Они все негативные. С одной стороны, нас, приморцев, можно понять - нам не сладко живётся. Настолько несладко, что народ отсюда бежит. Но задумайтесь и о том, сколько из 25 комментов оплачено из ресурсов тех НКО, чтобы внести ещё бОльший разлад и безнадёгу в наше мироощущение? Ведь это и есть один из приёмов информационной войны, идущей против российской государственности. Демонизация именно одного Путина, когда, как говорится, - многие хороши, и нужны системные патриотические изменения!- это приём, уже прокачанный против лидеров Югославии, Ирака, Туниса, Египта, Ливии, теперь Сирии. . . Льющие грязь на Президента РФ, который чуть-чуть начал выруливать в сторону единения с патриотами страны, либо работают на "западных партнёров", либо тупо им подыгрывают, застряв в своих позавчерашних представлениях. А не западло вам, недовольные, петь общую песню с оранжистами-либероидами?. . Вас это не настораживает, если вы - патриоты, а они - враги Родины? Какой бы он ни был, но Путин начал отжим пятой колонны от власти, - это очевидно. И в этом его надо поддержать.
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Непоедувтайланд16:03, 07.04.2013#
Исключительно из патриотических. Страна на краю гибели, ибо приговорена Западом к расчленению. И тут не до шуток. Скажу так: теперь всех следует судить по одному - патриотическому - критерию - "да, он сукин сын, но он НАШ сукин сын". Сын, т. е. тот, кто не желает смерти матери - Родины. Кто за сохранение государственной целостности РФ - это наш человек. Разбираться, кто каков, будем потом, - когда отобьём тех, кто уже изготовился рвать нашу землю на куски.
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Непоедувтайланд19:55, 07.04.2013#
Оскорбления - ещё одна метка, выдающая "тамошних". Не для тебя, содержанец, но для студентов: посмотрите выступления Е. А. Фёдорова, там всё разъяснено. Система была создана в 1991 г. - и этим всё сказано. Нет такой власти - по Конституции - у президента, чтобы р-раз! - и всё изменить. Кроме того, он и сам не ангел; ему требовалось время, чтобы осознать, с кем ему быть. Спасибо оранжистам - они показали предательскую сущность "гламурной элиты". Студенты-журналисты, не почитавшие выступления с форума "Журналистика - категоря нравственная", прошедшего 1. 04. 13 в Новосибирске, навёрстывайте! - Призыв к совести и страсти: С. Кургинян и А. Проханов на конференции журналистов - на eot. su
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Непоедувтайланд16:19, 07.04.2013#
Не спросить ли с местных царьков, как полагаете? Не они ли на местах ответственны за морально-психологический климат и "успехи" в более материальных сферах? Хотя и тут механизм спроса ясен: такого рода чистка всегда идёт с верху до низу. . . Однако тенденция, как сказал бы чукча из советского анекдота, уже пошла: разве вы не замечаете, что почти каждый день по 2-3 депутата Госдумы или члена СФ сдают свои мандаты? Пожелаем же очистительных процедур и правительству. Запудривание мозгов с тем, чтобы люди не видели происходящих перемен - задача сетевых троллей. Чиновники всех уровней стоят перед судьбоносным выбором - с кем они: с патриотическим большинством или с вопящей пятой колонной содержанцев, которых - естественно - меньшинство (которым так близко выражение "меньшИнства", о правах которых они трепетно пекутся. . . )
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Непоедувтайланд16:25, 07.04.2013#
Что сделал? - см. сайт Евгения Алексеевича Фёдорова, - там про всё, что от нас было сокрыто или ловко принижено или завуалировано продажными СМИ. Если бы ВВП не порвал Хасавьюртские соглашения, то РФ уже 10 лет как НЕ БЫЛО БЫ (!). Там и про Семибанкирщину, и про возврат наших месторождений в российскую юрисдикцию. . . Мы просто многого не знаем, как оказалось.
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Псевдоним18:33, 07.04.2013#
А кто такой этот Федоров? Не знаю такого. Все перечисленные заслуги - такой же миф, как и пресловутая 5-я колонна. За то реально видно, что за последние 12 лет в том числе, страна стабильно катится в . . Опу. Армии - нет, ВВ раздуты неимоверно, число миллиардеров - растет, пенсионер и ветеран как и прежде, доедают . . рен без соли. Чиновников и госслужащих - тьма, реально работающей экономики - почти не осталось, недра принадлежат народу, но благами от выкачивания этих недр пользуются единицы, народ только платит за тот же бензин уже больше доллара, и это в нефтедобывающей стране, бабло того же стаб. фонда поддерживает не российскую, а американскую экономику, и еще у нас есть бабло помочь Кипру и ЮАР, но только не на развитие собственно страны, того же ДВ, который теряет население катастрофическими темпами, в то время как депутаты ГосДуры продолжают штамповать дебильные законы и жаловаться на низкую зарплату, получая при этом по 50 миллионов за голос. . . Странно, как китайцы еще не додумались продавать нам нашу же элекроэнергию, покупая ее у нас по рупьписят, в то время как россияне и российская экономика плати в два раза дороже. Хасавьюртовские соглашения? Но тем не менее, Чечня неплохо сейчас устроилась, не платя в госбюджет, и сидя на шее всей страны. А кто отдавал шельфы северных морей, острова на Амуре, чуть было не было Хасан? А что до местных князьков - просто глупость - кто их уже 12 лет назначает? Может Парламент? Может народ? А?
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Непоедувтайланд19:09, 07.04.2013#
Хороший вброс от Псевдоним18:33, 07. 04. 2013:"А кто такой этот Федоров? Не знаю такого". Хороший - в качестве тренировочного. Учимся, товарищи патриоты! Итак, Если человек чего-то не знает и берётся судить, то это неверный ход. Невежество - не аргумент. А так читаешь- просто эмоциональный выпад вроде бы и нашего, справедливо возмущающегося человека. . . Но есть метка. Есть проявитель на "нетутошность", а "тамошность" (см. съезд РВС, 9 февраля с. г. ) Наш, сердечно и идейно наш, т. е. настоящий патриот и, кроме того, человек разумный не повторяет словечек, используемых "тамошними", поскольку его от этого просто воротит. "Госдура" - это от тамошних. Г-н Познер, человек 3-х гражданств, имеет право на своё мнение, но мы его не поддерживаем. Как тут не вспомнить о том, что наш брат может всю ночь пить водку с иностранцем, доказывая, какая у нас уж-жасная страна, особенно её руководство, а потом ему же и набьёт морду за то, что тот согласится: Чи-иво?!. Да кто ты такой, чтобы мою - МОЮ! - Родину сволочить?!. Вот так мы и мыслим: кабы сами придумали, повторяли бы, а коли иностранный задавака вбросил - а вот фиг тебе! Не трожь нашу Государственную Думу, сами как-нибудь разберёмся!
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P.S. 19:16, 07.04.2013#
Да, нам их лживое сочувствие не нужно, - они уже показали результаты своей "поддержки народных чаяний" в других странах: "тяжелая работа демократии"(как это называла Клинтон) ни одной стране Северной Африки не принесла счастья, разворотила города, промышленность, семьи, все социальные блага. . . там теперь война и разруха! Россия сама будет решать свои внутренние проблемы.
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Псевдоним21:15, 07.04.2013#
Ты это все расскажи учителям, врачам, пенсионерам. . . А то они после уплаты коммуналки, заняты подсчетами, как прожить на оставшиеся гроши, и совсем не замечают, как замечательно живется трудовому народу в настоящей России. . . И с чего вы взяли, что рекомый Федоров - истина в последней инстанции? Продолжать далее спор считаю бессмысленным, так как по существу вопроса вам даже возразить то нечего.
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