До выборов мэра Владивостока остался год

18 мая 2013 года истекает пятилетний срок, на который владивостокцы, точнее, всего 24% имеющих право голоса – столько приняло участие в голосовании в 2008 году, - выбрали краевому центру мэра Игоря ПУШКАРЕВА. Он набрал около 57% голосов. Действующий глава города еще в конце января текущего года объявил о намерении сражаться за второй срок. Как бы подобрать ему соперников?

Это мы к тому, что он-то предвыборную кампанию практически начал. Сам сказал в блоге, что начал «еще с момента избрания», да и возможностей быть на виду у Игоря Сергеевича пока больше, чем у кого бы то ни было из тех, кто захочет стать мэром. Правда, и поводов для критики и у него больше, чем у будущих претендентов.

Легкий зондаж видимых (о скрытых чуть позже) политических сил свидетельствует, что еще никто толком о выборах главы Владивостока не думал. Вряд ли кто-то из действующих депутатов думы города осмелится ввязаться в кампанию, разве что (и то только после убеждений) председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина ЛОМАКИНА в виду особой профессиональной подготовки.

Еще месяц назад такие амбиции можно был бы приписать депутату ЗС ПК Игорю ЧЕМЕРИСУ, но, как представляется, в связи со сменой главы администрации края депутатством сердце Игоря Станиславовича и успокоится. Вопрос «ЗР» о предстоящих через год выборах мэра вызвал у Игоря Чемериса легкое удивление: рановато, вроде. По его мнению, куда ближе проблема выборов депутатов думы Владивостока, у которых срок заканчивается в декабре 2012 года. Но все же он полагает, что на количестве соперников на выборах главы Владивостока скажется количество партий, которых, видимо, будет немало, учитывая изменения в федеральный закон о регистрации партий. Игорь Чемерис также считает, что предстоящие выборы будут весьма сложными – ну да кто когда в городе нашенском этого боялся?! Депутат почти уверен, что в течение предстоящего года дума краевого центра не будет более делать попыток изменить Устав с тем, чтобы выбирать мэра из состава депутатов и назначать сити-мендежера.

Заметна некоторая пиар-активность и в среде других известных в городе персон. Виктория НИКОЛАЕВА, например, стала более заметна в сфере местного медиапространства. А депутат думы Николай МАРКОВЦЕВ вообще считает, что у Виктории Викторовны есть свой, и немалый, электорат во Владивостоке, чем она обязана брату - в прошлом мэру города. Отношение части владивостокцев к нему не столь уж негативно, как это иной раз представляют некоторые наблюдатели.

Вполне возможен выход на муниципальную предвыборную политическую арену в прошлом депутата Госдумы Руслана КОНДРАТОВА. Во-первых, вряд ли он доволен тем, что не смог баллотироваться в ЗС ПК, и, во вторых, тем, что, как говорят, его кандидатура лишь «обсуждалась» на должность губернатора при отставке Сергея ДАРЬКИНА. Кстати, как сказал «ЗР» еще один депутат городско думы, участие Игоря Пушкарева в выборах возможно только с разрешения Москвы.

Вполне возможно участие в выборах мэра еще десятка потенциальных кандидатов, имена которых сейчас даже не приходят на ум наблюдателям. Как представляется «ЗР», выбор у нас будет из принципиально других персон, нежели мелькали на местной политарене последние годы. Время требует принципиально нового человека в Сером доме, но имя пока мы назвать не готовы.

Пожимают плечами на вопрос о готовности к выборам мэра и в думе Владивостока. Депутаты действительно больше заняты собственным избранием в следующий состав думы. Пару месяцев назад председатель думы Валерий РОЗОВ убеждал меня, что склонен назначить выборы пораньше – на октябрь, и пусть полномочия депутатов еще не будут закончены, ведь если проводить выборы в марте 2013 года, это означает продление оных. А население всегда негативно реагирует на тех, кто старается властвование продлить, пусть и на пару месяцев всего.

Однако и тут выходят на арену силы скрытые, выборы вполне могут состояться в марте 2013 года и будут совмещены с выборами мэра Владивостока. Есть такая партия – «Единая Россия», на публичные разговоры с прессой которую теперь приходится уговаривать, так ее политсовет о выборах мэра краевого центра уже подумал. По ее прикидкам местных единороссов выходит, что назначение выборов депутатов думы города на октябрь повлечет за собой «расцвечивание» Владивостока агитками уже в сентябре, а в нынешнем сентябре город должен выглядеть как чистое и спокойное место. Стало быть, март - самое то: депутатам пару месяцев полномочий прибавить, у мэра пару месяцев отнять, и будет золотая середина.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».