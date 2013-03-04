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В администрации Приморского края обсудили вопросы профилактики ДТП
Пресс-конференция, посвященная защите прав пешеходов и профилактике дорожно-транспортных происшествий, состоялась в администрации Приморского края.
В ней приняли участие вице-губернатор Приморского края Александр Лось, представитель Приморья в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Заболотная, представители регионального отделения "Межрегиональное общественное движение – Союз пешеходов", ГИБДД УМВД России по Приморскому краю и Владивостоку, руководство ОАО «Дальприбор», представители Думы Владивостока.
Участники конференции обсудили комплекс мер, которые помогут снизить аварийность на дорогах и повысят безопасность пешеходных переходов, а также подвели результаты работы краевой и муниципальных целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения».
«Работать над повышением безопасности пешеходов и автомобилистов должны и органы ГИБДД, и общество, и представители власти», - заметила Татьяна Заболотная.
«Повышение внимания и ответственности водителей за собственную жизнь и жизнь участников дорожного движения поможет снизить аварийность на дорогах, - считает вице-губернатор Приморского края Александр Лось. - Пять лет действовала краевая целевая программа. Определенных результатов удалось добиться – снижение количества ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Но все-таки проблема остается».
В частности, в рамках реализации муниципальных программ, в городах Приморского края появились пешеходные переходы, оборудованные современными средствами подсветки. Так, в Уссурийске пешеходный переход освещен за счет альтернативной энергии солнца, которую аккумулируют специальные батареи.
Как рассказал заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Юрий Колесников, в Находке практически все пешеходные переходы соответствуют ГОСТу. На опасных участках дублируется белая полоса с красной, что привлекает внимание и водителя, и пешехода.
В рамках пресс-конференции было принято решение разработать проект пешеходного перехода, отвечающего современным требованиям. Он будет расположен на самом оживленном и аварийном участке дороги во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В его реализации примет участие старейшее предприятие края - завод "Дальприбор". В частности, при его обустройстве будут применены современные способы разметки и освещения.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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