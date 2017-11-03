Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева

В пятницу, 3 ноября, в кадровой службе администрации Владивостока зарегистрировано заявление главы города Игоря Пушкарёва о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщил и.о. главы Владивостока Алексей Литвинов, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на администрацию края.

В своём обращении, опубликованном в социальных сетях, бывший мэр Владивостока сообщил, что самостоятельно принял решение о досрочном сложении полномочий.

«Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент — это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей», – написал он.

Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с приморскими журналистами в начале октября заявил, что убежден в том, что отстраненный от должности мэра Владивостока Игорь Пушкарев должен уйти в отставку по собственному желанию.

«Нельзя оставлять город без хозяина. По-мужски это было бы правильно», – подчеркнул глава региона.

Отметим, в соответствии с действующим законодательством новый глава города должен быть избран Думой города Владивостока по представлению конкурсной комиссии, сформированной ею на паритетных началах с губернатором Приморского края, в течение полугода.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.