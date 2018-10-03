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Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
Врио губернатора рассказал, о чем он беседовал с Виталием Веркеенко
Новый руководитель Приморья Олег КОЖЕМЯКО напомнил мэру Владивостока Виталию ВЕРКЕЕНКО, накануне написавшему заявление об отставке, об ответственности перед 620 тысячами жителей города, сообщает деловая газета «Золотой Рог».. Комментируя ситуацию вокруг мэра краевого центра, Кожемяко подчеркнул, что работа органов краевой и муниципальной власти предусматривает, в первую очередь, заботу о людях.
На встрече с мэром, которая состоялась утром в среду, 3 октября, в городской администрации, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко призвал главу города Виталия Веркеенко собраться и работать.
«Я встречался сегодня с мэром, призвал его работать вместе, отбросить те эмоции, которые были. Впереди - подготовка к отопительному сезону, завершение работ по благоустройству, принятие бюджета – это судьба города, 620 тысяч его жителей, в столь ответственный период. И если он не готов к этому, то ему не место в моей команде», – цитирует Олега Кожемяко пресс-служба краевой администрации.
Напомним, на совещании в мэрии Олег Кожемяко озвучил ряд задач, на которые нужно обратить особое внимание. В первую очередь это подготовка к отопительному сезону.
«Безусловно, сейчас нужно продолжать плановую подготовку к отопительному сезону. Нужно завершать эту работу – внимательно посмотреть запасы, чтобы везде было топливо, аварийно-ремонтные бригады, обеспеченные всем необходимым», – сказал он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что перед руководством Владивостока стоят задачи по ремонту дорог, а также сделал акцент на организации качественной работы по уборке снега зимой.
«В оставшийся месяц, пока позволяют погодные условия, нужно уделить большое внимание ремонту дорог. Впереди зима – надо сделать так, чтобы люди не мучились. Мы готовы поддержать вопросы финансирования по дорожным работам. Необходимо рассмотреть возможность приобретения снегоуборочной техники, в том числе малогабаритной, которая могла бы ездить по дворам, очищать. Потому что те коллапсы, которые возникают в городе, связанные с рельефом, они всегда вызывают недовольство у жителей. И опыт работы такой есть, в гораздо более заснеженных регионах. Здесь надо брать и количеством техники, и правильным ее распределением. Думаю, что мы с профильным управлением поработаем по этим задачам», – отметил Олег Кожемяко.
Напомним, что написанное накануне заявление Веркеенко о сложении полномочий с 11 октября уже зарегистрировано в Думе Владивостока, и на ближайшем заседании городского парламента может быть дан старт новому конкурсу на замещение должности градоначальника.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ты дорогой наш со своим местом определись, а остальные сами за себя ответят!