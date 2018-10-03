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Власть во Владивостоке начала разваливаться на глазах

03 Октября 2018, 12:03 | Владивосток

Вслед за странной отставкой мэра Веркеенко к выходу, похоже, потянулись и его замы

Утром 3 октября стало известно, что заявление об увольнении, помимо главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО, написал первый вице-мэр Алексей ЛИТВИНОВ.  Он стал третьим из уволившихся в последние недели заместителей главы, которые работали еще в команде предыдущего мэра – Игоря ПУШКАРЕВА.

В должности первого заместителя главы города Алексей Литвинов отработал несколько лет, а работать в мэрию пришел практически одновременно с Игорем Пушкаревым. Литвинова даже называли  «правой рукой» бывшего градоначальника, а после ареста Пушкарева в июне 2016 года Литвинов некоторое время исполнял обязанности мэра. Кроме того, и.о. мэра Литвинов вновь стал после отставки Игоря Пушкарева в конце минувшего года, проработав в этой должности до проведения конкурса на замещение должности мэра и избрания Виталия Веркеенко. Более того, кандидатура Литвинова стала одной из трех, рекомендованных Думе Владивостока конкурсной комиссией, однако он призвал депутатов не голосовать за себя, а поддержать Виталия Веркеенко.

Напомним, что в конце сентября из администрации Владивостока уволились первый вице-мэр Екатерина ХИМИЧ и заместитель главы города Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ, работавшие еще под началом Игоря Пушкарева. А вечером 2 октября о своей предстоящей отставке сообщил Виталий Веркеенко, в декабре 2017 года ставший первым мэром Владивостока, избранным по итогам конкурсных процедур, написал заявление об уходе с должности. Полномочия главы города он сложит с себя в следующий четверг, 11 октября. Главной причиной отставки Веркеенко назвал потерю мотивации.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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